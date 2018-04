Sodišče v Londonu bo Todorića izročilo Hrvaški

Todorić ima sedem dni časa za pritožbo

23. april 2018 ob 13:34,

zadnji poseg: 23. april 2018 ob 15:54

London - MMC RTV SLO, Reuters, Radio Slovenija

Sodišče v Londonu je odločilo, da bo nekdanjega lastnika in direktorja hrvaškega koncerna Agrokor Ivico Todorića izročilo Hrvaški. Postopek izročitve bi lahko trajal pol leta.

"Nalagam izročitev gospoda Ivice Todorića Hrvaški," je v ponedeljek odločila sodnica Emma Arbuthnot z westminstrskega sodišča in pojasnila, da ne vidi nobenega razloga za neizročitev Todorića na Hrvaško.

Arbuthnotova je svojo odločitev, da Todorića izročijo hrvaškim oblastem, obrazložila z dejstvi, da je hrvaško tožilstvo do 20. oktobra lani zaslišalo 43 prič, zadostni dokaz, da je postopek na Hrvaškem potekal pravno in pravično.

Sicer se je strinjala z navedbami Todorićeve zagovornice, da je imelo podjetje Agrokor tudi politične dimenzije, kljub vsemu pa je v svoji obrazložitvi sodbi poudarila, da je njena odločitev "kozmopolitanska", da v pravne postopke hrvaškega tožilstva ne dvomi in da zato potrjuje, da so bili vodeni korektno in v skladu z zakoni, poroča RTV-jeva londonska dopisnica Nina Kojima.

Todorićeva žena Vesna je povedala, da se bo njen soprog na odločitev sodnice Arbuthanotove pritožil. Slednja je poudarila, da bo v tem primeru njegova varščina precej večja, saj sta se Todorićeva preselila v najprestižnejši del Londona, sosesko Belgrevia.

Predhodno je Todorić za varščino na prvostopenjskem sodišču novembra lani odštel 110.000 evrov. Todorićeva zagovornica je poudarila, da je Todorić brez denarja, saj so mu zamrznili vse račune, tudi tiste v Švici. Sodnica se na njeno prošnjo ni odzvala.

Todorić se je v London umaknil, potem ko je Hrvaška oktobra lani za njim izdala evropski priporni nalog. Tožilstvo mu očita, da je skupaj s še 14 osumljenci Agrokor oškodoval za približno 200 milijonov evrov.

Todorić vse obtožbe zanika in zatrjuje, da gre za politični proces. 67-letni Todorić ima zdaj sedem dni časa, da se pritoži na odločitev londonskega sodišča. Postopek izročitve bi se lahko zavlekel do pol leta.

Dosežen dogovor z upniki Agrokorja

Izredna uprava Agrokorja, ki jo vodi Fabris Peruško, je medtem dosegla dogovor z upniki o poravnavi. Ruski banki Sberbank in VTB bosta imeli po trenutnem predlogu poravnave skupno od 30- do 46-odstotni lastniški delež v finančno prestrukturiranem koncernu. Lastniki obveznic koncerna naj bi imeli od 23 do 25 odstotkov delnic Agrokorja. Bankam, ki poslujejo na Hrvaškem, naj bi pripadel desetodstotni delež, dobaviteljem pa osemodstotni.

A. V., K. S.