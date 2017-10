Sodišče v Sarajevu Naserja Orića oprostilo obtožb o vojnih zločinih

Oproščen tako obtožb po poveljniški kot osebni odgovornosti

9. oktober 2017 ob 11:32

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Sarajevu je vojaškega poveljnika bošnjaških sil med vojno v Bosni in Hercegovini Naserja Orića oprostilo obtožb o vojnih zločinih. Obtožen je bil uboja treh srbskih ujetnikov leta 1992.

Sodišče je oprostilo tudi drugega obtoženca Sabahudina Muhića. Orić in Muhić sta bila obtožena, da sta v vaseh Zalazje, Lolići in Kunjerac na območju Srebrenice leta 1992 ubila tri vojne ujetnike srbske narodnosti, ki so jih zajeli ob vdoru v vasi.

Orića je obtožnica bremenila, da je ubil enega od ujetnikov in pomagal pri uboju ostalih dveh. Tožilstvo je menilo, da je šlo za vojni zločin. Oba obtoženca sta se izrekla za nedolžna. Tožilstvo se lahko na sodbo pritoži.

Haaško sodišče Orića oprostilo

Orić je bil med vojno v BiH-u med letoma 1992 in 1995 poveljnik 28. divizije vojske BiH-a in je vodil obrambo bošnjaške enklave Srebrenice do njenega padca v roke bosanskih Srbov 11. julija 1995, ki mu je sledil pokol 8.000 Bošnjakov. Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu je Orića leta 2008 oprostilo vseh obtožb za vojne zločine nad Srbi v okolici Srebrenice v letih 1992 in 1993.

A Srbija se s tem ni strinjala in srbsko tožilstvo je odprlo preiskavo proti njemu zaradi suma, da je s še štirimi osebami 12. julija 1992 storil vojni zločin v kraju Zalazje, kjer je bilo ubitih devet srbskih civilistov.

Srbija je februarja 2014 izdala mednarodno tiralico, zaradi katere so nato Orića 10. junija 2015 prijeli v Švici. Sledil je prepir med Srbijo in BiH-om za njegovo izročitev, Švica pa ga je nato 26. junija izročila BiH-u, potem ko je tamkajšnje tožilstvo potrdilo, da je tudi samo odprlo preiskavo proti njemu.

Njegova obramba je haaško sodišče pozvala, naj ustavi postopek proti Oriću na sodišču BiH-a, ker so mu za iste zločine že sodili v Haagu, a je haaško sodišče zahtevo zavrnilo, saj so mu sodili po poveljniški odgovornosti, v Sarajevu pa je šlo za obtožbe po osebni odgovornosti. Prijetje Orića je leta 2015 naletelo na ogorčen odziv združenj svojcev žrtev genocida v Srebrenici leta 1995.

B. V.