Sodišče v Zimbabveju zavrnilo pritožbo in razglasilo zmago Mnangagwe

Inavguracija bo v nedeljo

24. avgust 2018 ob 18:23

Harare - MMC RTV SLO, STA

Ustavno sodišče v Zimbabveju je zaradi pomanjkanja dokazov zavrnilo pritožbo opozicije glede nepravilnosti na predsedniških volitvah, na katerih je zmagal Emmerson Mnangagwa.

Vodja pravosodja Luke Malaba je na ustavnem sodišču v zimbabvejski prestolnici Harare sporočil, da je "sodišče v končni analizi sklenilo, da tožnik ni predložil jasnih, neposrednih, zadostnih in verjetnih dokazov" o nepravilnostih na predsedniških volitvah 30. julija in dosedanjega predsednika Mnangagwo razglasilo za zmagovalca.

Varnostne sile so med sojenjem močno zastražile območje okoli sodišča. Že po volitvah so prestolnico Harare zapolnili policisti in vojaki, v spopadih s podporniki opozicije je takrat umrlo šest civilistov.

Opozicija v Zimbabveju je pod vodstvom predsedniškega kandidata in vodje opozicijskega Gibanja za demokratične spremembe (MDC) Nelsona Chamise 10. avgusta na ustavnem sodišču vložila pritožbo, s katero je zahtevala razveljavitev volitev. Na prvih volitvah po padcu diktatorja Roberta Mugabeja je Chamisa tesno izgubil proti Mnangagwi, vendar trdil, da so bile volitve nepoštene.

Zaradi pritožbe na ustavnem sodišču so oblasti takrat odpovedale tudi inavguracijo predsednika, ki je zdaj na sporedu v nedeljo.

J. R.