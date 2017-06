Soglasno sprejete nove sankcije zoper Severno Korejo

Severna Koreja krši resolucije VS-ja

3. junij 2017 ob 08:25

New York - MMC RTV SLO/STA

Varnostni svet ZN-a je soglasno sprejel resolucijo, ki najostreje obsoja jedrske in raketne dejavnosti Severne Koreje ter širi seznam posameznikov in organizacij, za katere veljajo sankcije.

Sankcije vključujejo prepoved potovanj in zamrznitev premoženja po svetu. Pred zadnjo resolucijo je bilo na seznamu sankcij 39 posameznikov in 42 organizacij ali skupin. Na seznam tistih, za katere veljajo sankcije, je ZN dodal 15 posameznikov in štiri organizacije.

Med njimi so Čo Il U, ki je šef obveščevalnih dejavnosti za tujino, Vietnamec Kim Tong-Ho iz banke Tanchon, ki financira trgovino z orožjem za Pjongjang, in podpredsednik nadzornega odbora za proizvodnjo raket Pak Han Se.

Resolucija poziva k spoštovanju resolucij

Resolucija ponavlja zahtevo, da se mora Pjongjang odpovedati vsem jedrskim in raketnim programom ter ustaviti preizkuse. Izraža tudi resno zaskrbljenost zaradi nadaljevanja kršitev resolucij Varnostnega sveta in resno zaskrbljenost, da nadaljevanje preizkusov povečuje napetosti v regiji in širše ter še naprej ogroža mednarodni mir in varnost.

ZDA so sicer želele še ostrejšo resolucijo in predlagale prepoved dobave nafte Severni Koreji, a pa je bila Kitajska proti. Kitajski veleposlanik pri ZN-u Liu Džieji je dejal, da je položaj na Korejskem polotoku zelo zapleten, zato morajo vsi spoštovati resolucije VS-ja in si prizadevati za mirno rešitev. Predlagal je tudi, naj se ZDA in Južna Koreja v zameno za severnokorejsko odpoved jedrskemu in raketnemu programu odpovesta svojim velikim skupnim vojaškim vajam.

Ameriška veleposlanica pri ZN-u Nikki Haley je dejala, da resolucija pošilja jasno sporočilo Severni Koreji naj preneha s provokacijami ali pa se bo soočila s posledicami. Dejala je še, da so ZDA pripravljene na druga sredstva, če bo to potrebno, ne le na diplomatska ali finančna, zagotovila pa je, da si ZDA ne prizadevajo za spremembo režima in si želijo pogajanja.

B. V.