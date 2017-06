Sojenje štirim ljudem zaradi smrti 71 prebežnikov v tovornjaku

Umrli so kmalu po začetku vožnje

21. junij 2017 ob 10:14

Kecskemet - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na sodišču v madžarskem mestu Kecskemet se je začelo sojenje proti štirim moškim, obtoženim umora 71 prebežnikov, ki so jih pred slabima dvema letoma našli mrtve v hladilniku zapuščenega tovornjaka na avstrijski avtocesti.

Na sodišče se bodo zagovarjali trije Bolgari in en Afganistanec, ki so na sodišče na jugu Madžarske prišli v spremstvu policije z maskami na obrazu.

Odkritje 71 ljudi, ki so se zadušili v tovornem prostoru hladilnega tovornjaka, je sredi begunske krize leta 2015 močno pretreslo tako avstrijsko kot madžarsko in evropsko javnost. Zapuščen tovornjak so našli 27. avgusta 2015 v avstrijski deželi Gradiščanska blizu meje z Madžarsko. Preiskava je pokazala, da so bile žrtve večinoma prebežniki iz Sirije, Iraka in Afganistana. Med njimi je bilo 59 moških, osem žensk in štirje otroci. V tovornjak so vstopili na madžarsko-srbski meji, nakar so jih odpeljali prek Budimpešte v Avstrijo.

Umrli še pred prihodom v Avstrijo

"71 ljudi je umrlo kmalu po začetku vožnje, saj so bili prenatrpani v majhnem prostoru, niso se mogli premikati, primanjkovalo jim je zraka, v prostoru pa je bilo tudi zelo vroče. Pred smrtjo so trkali na stene tovornjaka in kričali, a zaman," je sodišče sporočilo na spletni strani pred začetkom sojenja. Sojenje poteka na Madžarskem, ker so žrtve glede na ugotovitve umrle že na ozemlju Madžarske.

Četverici v primeru krivde grozi dosmrtni zapor. Obtoženih je sicer še sedem Bolgarov, ki jim tožilstvo očita, da so skupaj s preostalo četverico prek Madžarske pretihotapili 1.200 prebežnikov in na tak način zaslužili najmanj 300.000 evrov. Zanje tožilstvo zaradi tihotapljenja ljudi zahteva večletne zaporne kazni v strogo varovanem zaporu. Na sodišče je prišlo šest obtožencev, eden je še vedno na begu.

A. P. J.