Sojuz po oktobrski okvari v vesolje uspešno ponesel astronavte

Pot na ISS traja šest ur

3. december 2018 ob 17:12

Bajkonur - MMC RTV SLO, STA, bbc

Ruska raketa z vesoljskim plovilom Sojuz je proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) ponesla ruskega, kanadskega in ameriškega astronavta. To je bila prva izstrelitev s človeško posadko po neuspešnem oktobrskem poskusu.

Raketo z Američanko Anne McClain, Kanadčanom Davidom Saint-Jacquesom in Rusom Olegom Kononenkom so s kozmodroma v kazahstanskem Bajkonurju izstrelili okoli 12.30 po srednjeevropskem času, na ISS pa naj bi leteli približno šest ur.

Tveganje je del našega poklica

"Tveganje je del našega poklica. Psihološko in tehnično smo pripravljeni na izstrelitev in na vsakršno (krizno) situacijo. Bog ne daj, da bi se sicer zgodila," je za BBC dejal vodja posadke Kononeko. Pred izstrelitvijo je raketo tradicionalno blagoslovil pravoslavni duhovnik. Astronavti bodo na ISS-ju ostali šest mesecev in pol.

Vodja odprave, ki je že na ISS-ju, Alexander Gerst, pa je na Twitterju zapisal, da se veselijo, da bo odprava znova šestčlanska. Novembra so sicer na ISS že izstrelili Sojuz, ki je astronavtom dostavil hrano in opremo.

Astronavta sta jo odnesla brez poškodb

To je bila prva izstrelitev Sojuza s človeško posadko po spodletelem poskusu izstrelitve 11. oktobra. Tedaj je na plovilu odpovedal potisnik, zaradi česar se je moralo vrniti na Zemljo. Ruski kozmonavt Aleksej Ovčinin in ameriški astronavt Nick Hague sta jo odnesla brez poškodb, po trenutnih načrtih pa naj bi proti ISS-ju poletela spomladi prihodnje leto.

Ruska vesoljska agencija Roskozmos je trenutno edina organizacija, ki ponuja transport astronavtov na ISS, potem ko je ameriška Nasa leta 2011 ukinila program Space Shuttlov.

A. V.