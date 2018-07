Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 6 glasov Ocenite to novico! Javnost je postala pozorna na šolo Judge Rotenberg Centre leta 2012, ko se je pojavil vidoposnetek, na katerem so takrat 18 let staremu Andreju McCollinsu dali več kot dvajset električnih šokov, medtem ko je bil privezan na posteljo. Foto: AP Sorodne novice Foto: Depresija, avtizem, demenca - razlogi za kruto življenje v verigah Dodaj v

Šola lahko na otrocih s posebnimi potrebami še naprej izvaja elektrošoke

Tožilstvo ima možnost pritožbe

5. julij 2018 ob 11:37

Canton - MMC RTV SLO

Ameriško javnost je šokirala sodba sodišča, ki šoli Judge Rotenberg Centre v Massachusettsu dovoljuje nadaljnjo uporabo elektrošokov na svojih učencih s posebnimi potrebami.

Oblast v Massachusettsu je poskušala sporno prakso v omenjeni šoli ustaviti s sodnim pregonom že leta 2013, a je prejšnji teden sodnica Katherine Fields odločila, da dokazi tožilstva niso zadostni in da je "uporaba elektrošokov del ustaljene oskrbe za zdravljenje posameznikov z umsko in razvojno invalidnostjo", poroča Independent.

Judge Rotenberg Centre (JRC) v Cantonu v Massachusettsu je šola za otroke s posebnimi potrebami, specializirana za zdravljenje čustvenih in vedenjskih motenj otrok in odraslih. Kot del njihove terapije pri posameznikih, ki želijo škoditi sebi ali drugim, pa je tudi uporaba elektrošokov.

Vodstvo šole pozdravilo sodbo

Vodstvo šole kot nekateri starši, ki imajo terapijo za "življenjsko pomembno", so pozdravili odločitev sodišča. "Nihče nima rad naših otrok bolj kot mi," so dejali iz skupine staršev. "Poskusili smo in še vedno poskušamo storiti vse, da bi izboljšali njihovo življenje, tudi z uvajanjem terapij pozitivnega vedenja in jemanjem psihotropskih zdravil ... vendar pa, kot je odločilo sodišče, ni dokazov, da bi bilo katero koli alternativno zdravljenje za naše otroke učinkovito in hkrati varno za njihovo zdravje," menijo.

Šola Judge Rotenberg Centre tako ostaja edina šola v ZDA, ki uporablja elektrošoke kot del terapije, kar so obsodile mnoge organizacije za zaščito invalidnih oseb, Ameriška zveza za državljanske svoboščine (ACLU) in Združeni narodi.

Več kot dvajset elektrošokov

Pozornost javnosti zaradi uporabe sporne metode je prišla na dan leta 2012, ko je bil objavljen videoposnetek iz leta 2002, na katerem je bil takrat 18 let star Andre McCollins, ki je prejel več kot dvajset električnih šokov, medtem ko je bil privezan na posteljo. McCollinsova mati je proti šoli uvedla sodni postopek in dosegla poravnavo za neznano vsoto denarja, še poroča Independent.

Šola JRC trdi, da je od takrat nekoliko spremenila sam postopek terapije, kar pa ni prepričalo številnih organizacij za človekove pravice, ki vseskozi protestirajo proti uporabi elektrošokov.

Tožilstvo ima zdaj sicer možnost vložitve pritožbe na odločitev sodišča.

