Sorodnikom žrtev Francovega režima po 80 letih predana njihova trupla

V vojni umrlo pol milijona ljudi

19. maj 2018 ob 18:20

Guadalajara - MMC RTV SLO, Reuters

V Guadalajari so bila sorodnikom predana trupla 22 ljudi, ki so bili ubiti v mesecih po koncu španske državljanske vojne. Trupla so našli po preiskavi glede domnevnega množičnega grobišča.

V grobišču naj bi bilo pokopanih do 800 žrtev fašističnega režima diktatorja Francisca Franca v skoraj štirih desetletjih njegove vladavine po vojni med letoma 1936–1939.

V okviru ceremonije so bila trupla predana v preprostih lesenih škatlah, prekritih z rdečim žametom, s fotografijo ubitega. "To nam je prineslo občutek miru," je dejala María Ángeles Ortega Gonzalo, ki je prejela ostanke dedka njenega svaka Casta Mercada Molade.

V grobišču je tudi njen dedek, a njegovi ostanki še niso bili identificirani, je dejala. Družine izkopanih načrtujejo še v soboto organizirati spodoben pogreb na pokopališčih na tem območju.

Za številne ubite po državi se še vedno ne ve, kje so pokopani. Društvo za obnovo zgodovinskega spomina je sicer dokumentiralo 114.226 primerov moških in žensk, ki so pokopani v množičnih grobiščih po Španiji.

Amnestija za politične zločine

Po Francovi smrti leta 1975 je bil z namenom olajšati tranzicijo v demokracijo v Španiji sprejet zakon o amnestiji za politične zločine, storjene med vojno in v času diktature pod imenom "dogovor o pozabljanju".

Od takrat so se nekateri ljudi borili, da bi odkopali družinske člane, ki so bili ubiti in zakopani v neoznačene skupinske grobove.

Zgodovinarji ocenjujejo, da je bilo v španski državljanski vojni ubitih pol milijona vojakov in civilistov na strani republikancev in nacionalistov. Po zmagi Franca pa je bilo zaprtih ali ubitih na desettisoče njegovih nasprotnikov.

B. V.