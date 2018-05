Soroseva fundacija zaradi Orbanove politike zapušča Madžarsko

Represivna politika vlade premierja Viktorja Orbana je razlog, da se fundacija ameriško-madžarskega milijarderja in vlagatelja Georgea Sorosa iz Madžarske seli v Berlin.

V New Yorku so iz fundacije sporočili, zakaj zapuščajo Madžarsko, hkrati pa so dodali, da bodo še naprej podpirali madžarske nevladne organizacije. "Zaradi samovoljnega vmešavanja politike ne moremo zagotavljati varnosti svojega dela in sodelavcev na Madžarskem," je dejal predsednik Sorosevega OSF-a (Open Society Foundation) Patrick Gaspard.

OSP Madžarski očita zatiranje civilne družbe

Pristavil je, da je odločitev neposredno povezana z načrti madžarske desno-konservativne vlade o sprejetju svežnja zakonov, znanega pod oznako Stop-Soros, katerega cilj je prepoved delovanja nevladnih organizacij, ki skrbijo za begunce in migrante. Madžarski očita, da "na za Evropsko unijo neprimeren način" ne le narobe predstavlja delo fundacije, ampak tudi da "zatira civilno družbo zato, da pridobi nove politične točke". Gaspard ugotavlja, da je sveženj zakonodaje Stop-Soros le zadnji korak v tej smeri.

"Madžarska vlada je v preteklih letih porabila več kot 100 milijonov evrov javnih sredstev, da bi širila laži o fundaciji," so zapisali pri fundaciji in dodali, da v ta sklop sodijo tudi plakati, ki spominjajo na protijudovsko propagando v drugi svetovni vojni, in izvedba anket, v katerih so napadali ustanovitelja OSF-a Sorosa. Umik fundacije iz Madžarske bo velik udarec za okrog sto sodelavcev OSF-a v Budimpešti, saj je 60 odstotkov zaposlenih Madžarov, mnogi med njimi pa v fundaciji delajo že več kot desetletje.

Orban štipendist te fundacije

Soros, rojen Madžar, ki je preživel grozote holokavsta, je svojo prvo fundacijo ustanovil leta 1984, da bi z njo podprl demokratične procese v Evropi. Mediji vedno znova opozarjajo tudi, da je bil zdajšnji madžarski premier in nekdanji disident štipendist omenjene fundacije. Zdaj Orban obtožuje Sorosa, da namerava spremeniti družbeno strukturo Evrope s podporo množičnemu prihodu prebežnikov in s tem opravičuje pripravo nove zakonodaje. Po drugi strani pa naj bi bila Soroseva organizacija tarča kritike madžarske vlade tudi zato, ker naj bi s podporo civilni družbi v številnih državah, tudi v Srbiji, Gruziji in Ukrajini, pomagala pri rušenju avtoritativnih vlad.

