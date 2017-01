Španci in Madžari prijeli domnevne teroriste

Dva sta bila člana skupine, ki je želela izvesti napade

13. januar 2017 ob 19:30

Budimpešta/Madrid - MMC RTV SLO/STA

Madžarska policija je aretirala 19-letno Francozinjo in 18-letno Belgijko, ki naj bi se želeli pridružiti samooklicani Islamski državi. Dva domnevna terorista so prijeli tudi v Španiji.

Francozinjo in Belgijko so v noči s četrtka na petek aretirali na mejnem prehodu Röszke na madžarsko-srbski meji na podlagi evropskega naloga za aretacijo, ki so ga izdali zaradi "povezav s teroristično dejavnostjo", je dejal svetovalec madžarskega premierja Viktorja Orbana za notranjo varnost György Bakondi. Pri eni od njiju so našli ponarejen potni list.

Sumijo ju, da sta skušali prek Bolgarije in Turčije oditi v Sirijo, kjer naj bi se želeli pridružiti Islamski državi. To pot naj bi kandidati za pridružitev skupini uporabljali namesto letalske povezave.

Špansko notranje ministrstvo je medtem sporočilo, da so v španski enklavi Ceuta v Maroku aretirali dva člana skupine, "ki je bila že precej radikalizirana" in "trdno odločena" izvesti teroristična dejanja. Oba sta španska državljana, so še sporočili s španskega notranjega ministrstva. Med preiskavo po aretaciji so našli tudi tri kose hladnega orožja.

A. Č.