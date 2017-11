Španija izdala evropski nalog za aretacijo Puigdemonta

V Kataloniji napovedujejo splošno stavko in proteste

3. november 2017 ob 20:22

Madrid,Bruselj,Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA, Radio Slovenija

Nekdanji katalonski premier Carles Puigdemont je kljub izdanemu evropskemu nalogu za aretacijo iz Bruslja napovedal kandidaturo na predčasnih parlamentarnih volitvah 21. decembra.

Špansko sodišče je izdalo evropski nalog za aretacijo Puigdemonta in zavrnilo njegovo prošnjo za zaslišanje preko videokonference. Evropski nalog za aretacijo pomeni, da ima Belgija tri meseca časa za odločitev, ali bo Puigdemonta in še štiri nekdanje poslance poslalo nazaj v Španijo.

Puigdemontov belgijski odvetnik Paul Bekaert, ki je v preteklosti zastopal baskovske separatiste, je napovedal, da se bo njegov klient pritožil na zahtevo za izročitev, če jo bo belgijsko sodišče odobrilo ter da je pripravljen polno sodelovati z belgijskimi oblastmi.

Puigdemont napovedal kandidaturo na volitvah

Puigdemont, ki se po lastnih besedah v Belgijo ni zatekel po azil, temveč zato, ker lahko iz Bruslja lažje nagovori vso Evropo, je zatrdil, da lahko volilno kampanjo vodi kjerkoli. Njegova stranka PDeCAT je sicer že v ponedeljek sporočila, da bo sodelovala na predčasnih volitvah, ki jih je razpisala španska vlada. "Imamo se za legitimno vlado. Obstajati mora kontinuiteta, da se svetu pove, do česa prihaja v Španiji. Z vlado v zaporu volitve ne bodo nevtralne, neodvisne, normalne," je še dejal Puigdemont v intervjuju za belgijsko državno televizijo RTBF.

Preiskovalni pripor za devet članov parlamenta

Puigdemont sicer kljub sodnemu nalogu ni prišel na zaslišanje v Madridu, kjer je sodnica Carmen Lamela odredila preiskovalni pripor za devet članov njegovega parlamenta. Špansko sodišče jih bremeni uporništva, hujskaštva in nezakonito porabo javnih sredstev.

Vila po plačilu varščine na prostosti

Nekdanji katalonski minister za odnose s podjetji Santi Vila je medtem pripor že zapustil, saj je plačal 50.000 evrov varščine. Vila je kot edini imel možnost plačila varščine, ker je katalonsko vlado zapustil še pred razglasitvijo neodvisnosti pretekli teden, preostalih osem politikov pa lahko v priporu ostane do štirih let. Devetega novembra bo sodišče zaslišalo še šest katalonskih voditeljev, ki jih bremenijo enakih obtožb.

Nov zagon za idejo neodvisnosti

Medtem je s priprtjem katalonskih politikov ideja o neodvisnosti dobila nov zagon. Več tisoč ljudi na ulicah Barcelone zahteva izpustitev aretiranih politikov. 20 katalonskih medijev je v skupni izjavi obsodilo priprtje članov odstavljene katalonske vlade in zahtevalo njihovo takojšnjo izpustitev, saj ukrepi španske vlade odpirajo novo temno poglavje španske zgodovine, za Radio Slovenija poroča Špela Novak.

Stavka, demonstracije in brezposelnost

Katalonske civilnodružbene organizacije in barcelonski mestni svet so za 8. november napovedale splošno stavko ter množične demonstracije za 11. november. Negotovost v Kataloniji je medtem oslabila tudi katalonsko in posledično špansko gospodarstvo. Najnovejši podatki o brezposelnosti kažejo, da se je ob tem, ko podjetja svoje sedeže iz Katalonije selijo v druge dele Španije, brezposelnost v tej regiji oktobra povečala bistveno bolj kot v drugih delih Španije, kjer je sicer prav tako narasla. Brez dela je v Kataloniji ostalo skoraj 15.000 ljudi.

Evropska komisija sicer še naprej ponavlja stališče, da gre za špansko notranjo zadevo, s čimer pa se ne strinja škotska premierka Nicola Sturgeon, ki je tvitnila, da bi morali spor glede prihodnosti Katalonije reševati po politični poti, ne pa z zapiranjem političnih nasprotnikov - kar bi morali po njenem vsi demokrati obsoditi, še poroča Novakova.

Ankete kažejo na novo zmago odstavljene koalicije

Pred predčasnimi volitvami 21. decembra javnomnenjske ankete sicer kažejo na ponovno zmago koalicije Junts Pel Si (Skupaj za 'da') s 35,2 odstotka, kar bi pomenilo, da bi ta lahko z levičarsko stranko CUP znova vzpostavila večino, s čimer bi katalonsko vlado sestavljali isti akterji kot pred razpustitvijo.

Španska vlada je dejala, da v tem primeru ne bi imela drugih možnosti, kot da s koalicijo tudi začne pogovore. "Lahko jim ponudimo nov dialog, v katerem bi poskušali zadovoljiti katalonske želje po več avtonomije in poskusili spremeniti ustavo," je v intervjuju za francoski Le Figaro dejal španski zunanji minister Alfonso Dastis in dodal, da nekateri celo omenjajo federalni model, v katerem bi Katalonija dobila več avtonomije.

J. R.