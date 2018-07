Španija: Sodišče razveljavilo Puigdemontov poslanski mandat

10. julij 2018 ob 20:58

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Nekdanjemu predsedniku Katalonije Carlesu Puigdemontu in še petim zagovornikom katalonske samostojnosti je špansko vrhovno sodišče razveljavilo poslanski mandat.

Poleg Puigdemonta je brez poslanskega mandata ostal tudi priprti nekdanji podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras, odločitev pa velja še za štiri katalonske politike, ki so od jeseni lani v priporu. Kot je ob odločitvi sporočil pristojni sodnik Pablo Llarena, imajo katalonske stranke v Barceloni, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije, možnost, da šest poslanskih mest zasedajo drugi politiki, a je pogoj, da jih špansko pravosodje ne obtožuje upora.

Trenutno imajo omenjene stranke v 135-članskem katalonskem parlamentu 70 poslancev. Po poročanju španskega časnika El Pais se je s to odločitvijo končala preiskava sodnika Llarene o dogajanjih, ki so povezana z izvedbo lanskega prepovedanega referenduma o samostojnosti Katalonije. S tem je tudi vse bliže začetek sodnega procesa proti obtoženim. Po navedbah španskih medijev bi se lahko začel oktobra.

"Odločitev kaže na raven demokracije"

Puigdemont je še vedno v Nemčiji, kjer čaka na odločitev pristojnih oblasti v zvezni deželi Schleswig-Holstein glede njegove morebitne izročitve Španiji. Več ministrov njegove vlade je prav tako v izgnanstvu v tujini, drugi so za zapahi v Španiji. V odzivu na odločitev sodišča je tvitnil, da kaže na raven demokracije v državi. "Glasovanje državljanov je uničeno s 'pravosodnim sistemom', ki se še naprej ukvarja s politiko," je dodal.

Preiskava zaradi katalonskega referenduma poteka skupno proti 25 vodilnim zagovornikom katalonske samostojnosti. Od tega jih je 13 obtoženih upora, zato jim grozi do 25 let zapora. Devet jih je v priporu, preostali štirje so v tujini in je zanje špansko pravosodje že zahtevalo izročitev.

