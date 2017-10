Španija Turčiji ne bo izročila nemškega pisatelja turškega rodu Akhanlija

Ankara pisatelja obtožuje terorizma

13. oktober 2017 ob 19:35

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Španija je sporočila, da Turčiji ne bo izročila nemškega pisatelja turškega rodu Dogana Akhanlija, ki je bil na podlagi turške tiralice avgusta prijet v Granadi.

Akhanlija, ki je bil po prijetju na jugu Španije po plačilu varščine že tedne na prostosti, a je moral ostati v državi, v Ankari obtožujejo terorizma.

"Vlada je odločila, da ne bo nadaljevala postopka izgona Dogana Akhanlija, kot je to zahtevala Turčija," je sporočila namestnica španskega premierja Soraya Saenz de Santamaría.

Akhanli je že izrazil olajšanje ob novici. Turško-nemški pisatelj živi v Nemčiji, odkar je leta 1991 zbežal iz Turčije in ima nemško državljanstvo. V preteklosti so ga v Turčiji že aretirali zaradi opozicijskih dejavnosti, vključno z izdajanjem levičarskega časnika. Priprli so ga tudi avgusta 2010, ko je potoval v Carigrad, a so ga decembra istega leta izpustili.

Piše o genocidu nad Armenci in Kurdih

V svojih delih je večkrat pisal o genocidu nad Armenci. Kot je dejal, ga želijo v Turčiji prijeti zaradi knjig o tej temi in o pravicah kurdske manjšine v Turčiji.

Španska vlada je odločitev sprejela na enaki podlagi, kot 29. septembra, ko je zavrnila izročitev Turčiji turško-švedskega novinarja Hamze Yalcina, ki ga je Ankara obtožila žalitve turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je še povedala namestnica premierja. Yalcin ima sicer status begunca na Švedskem.

Turčija, kjer po lanskem poskusu državnega udara oblasti ostro nastopajo proti svojim domnevnim ali dejanskim nasprotnikom, je na 155. mestu indeksa svobode medijev Novinarjev brez meja, za Belorusijo in DR Kongom. Od lani je na lestvici padla za štiri mesta, še poroča AFP.

B. V.