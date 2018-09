Španija zaustavila prodajo več sto raket Savdski Arabiji

Strokovnjaki ZN-a opozarjajo, da so vojne zločine morda storile vse strani v Jemnu

4. september 2018 ob 22:24

Madrid - MMC RTV SLO

Španija je sprožila postopek preklica prodaje na stotine raket Savdski Arabiji zaradi skrbi, da bi jih lahko uporabili proti civilistom v vojni v Jemnu. Madrid bo Riadu vrnil že prejetih 10 milijonov dolarjev.

Gre za 400 lasersko vodenih raket, glede katerih je bila pogodba med državama podpisana leta 2015, ko je špansko vlado vodil konservativec Mariano Rajoy. Zdaj so v Španiji na oblasti socialisti pod vodstvom Pedra Sáncheza.

Špansko obrambno ministrstvo je prejšnji mesec sporočilo, da ni nikoli prodalo orožja, ki bi se ga lahko uporabilo zoper civiliste, ob tem pa je obsodilo njihove uboje v Jemnu, kjer vojaška koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov z logistično in obveščevalno podporo Zahoda ter njegovo podporo v orožju že od marca 2015 vojaško posreduje proti hutijevskim upornikom.

Organizacije za zaščito človekovih pravic so večkrat obsodile prodajo orožja od zahodnih držav Savdski Arabiji in njenim zaveznicam v vojni, v kateri je po podatkih ZN-a umrlo več kot 10.000 ljudi. Vojna v Jemnu je postala najhujša humanitarna kriza na svetu. 22 milijonov ljudi nujno potrebuje pomoč v hrani in zdravilih ter drugo podporo, poroča Al Džazira.

Španija četrta največja dobaviteljica orožja

Amnesty International pravi, da je Španija četrta največja dobaviteljica orožja in vojaške opreme zalivskim državam. V tej nevladni organizaciji pravijo, da je odločitev Španije le prvi korak in da bi ta država morala povsem preklicati prodajo orožja Savdski Arabiji, ne pa le zaustaviti prodaje 400 raket.

"Takšno strelivo je bilo morda večkrat uporabljeno v napadih na bolnišnice, domove in tržnice," je dejal Rasha Abdul Rahim iz organizacije Amnesty International. "Zadnji čas je, da so sprejeli ta ukrep."

Potem ko je koalicija pod vodstvom Savdske Arabije avgusta izvedla napad na šolski avtobus, v katerem je ubila 51 civilistov, od tega 40 otrok, je vse več pozivov, naj koalicija omeji svoja bombardiranja v Jemnu.

Glavne oboroževalke Savdske Arabije so po podatkih SIPRI-ja, stockholmskega inštituta za mirovne raziskave, sicer ZDA, Velika Britanija in Francija.

Lani se je Savdska Arabija z ZDA po poročanjih dogovorila o nakupu sedem milijard dolarjev vrednih preciznih raket.

Odločitev Madrida precedens

Predstavnik organizacije Kampanja proti trgovini z orožjem s sedežem v Veliki Britaniji Andrew Smith je dejal, da pomeni odločitev Madrida velik pritisk za vojaško koalicijo. "Predstavlja neverjetno pomemben precedens v vsej Evropi in za vlade, ki še naprej oborožujejo in podpirajo to brutalno bombardiranje, kot recimo ameriška in britanska, ki sta prodali največ orožja," je za Al Džaziro dejal Smith, ki upa, da bo španska vlada "držala besedo".

B. V.