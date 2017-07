Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Španska policija je večino aretacij izvedla doma, nekaj pa v sodelovanju z bolgarsko in Europolom tudi v drugih državah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Španska policija aretirala člane tolpe, povezane s prostitucijo

Večina aretacij v Španiji, osem v Bolgariji

4. julij 2017 ob 22:01

Marbella - MMC RTV SLO

Španska policija je sporočila, da je rešila trinajst žensk, ki so bile prisiljene delati kot prostitutke v letovišču v bližini Marbelle na jugu države.

Žrtve, ki so jih pripeljali v Costa del Sol v Andaluzijo iz Bolgarije, so bile prisiljene delati na ulicah Puerto Banusa. Policija je obenem v sodelovanju z bolgarskimi kolegi in Europolom po Evropi aretirala tudi 34 ljudi, ki so osumljeni, da so člani tolpe. V izjavi je policija dodala, da je bolgarska tolpa dosegla popolno kontrolo v prestižnem letovišču, piše BBC.

Iz revnih predelov Bolgarije so pripeljali ta dekleta, da so delale kot prostitutke. Grozili so njim in njihovim družinam, če bi se upirale, ženske pa so morale krasti svojim strankam. Policija je dejala, da so stranke bile tudi omamljene z mamili.

Večina aretacij v Španiji, osem v Bolgariji

Aretacije so se zgodile skoraj tri leta po tem, ko je uspelo eni ženski pobegniti iz rok bolgarske tolpe. Tedaj je policija prišla na sled, ko je sporočila, da je odkrila "ogromno mednarodno mrežo, ki je delovala predvsem v Španiji in Bolgariji".

Španska policija, ki je sodelovala z bolgarskimi kolegi in z Evropskim policijskim uradom, bolj znanim kot Europol, je dejala, da je bila večina aretacij izvedenih v Španiji, osem od teh pa v Bolgariji. V obeh državah so opravili tudi številne hišne preiskave, še poroča BBC.

T. J.