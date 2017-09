Španska policija v Kataloniji zasegla milijone glasovnic in volilne skrinjice

Stopnjevanje napetosti pred referendumom

29. september 2017 ob 12:07

Barcelona,Madrid - MMC RTV SLO, STA

Španska policija je pred nedeljskim referendum o neodvisnosti Katalonije zasegla več kot šest milijonov glasovnic in ovojnic ter 100 volilnih skrinjic. Milan Kučan medtem Madrid in Barcelono poziva k opustitvi uporabe sile.

"Policija je zasegla 2,5 milijona glasovnic, štiri milijone ovojnic in 100 volilnih skrinjic v skladišču v Igualadi," je dejal vir v policiji, ki je želel ostati neimenovan.

Oblasti v Madridu poskušajo na vsak način preprečiti nedeljsko glasovanje, zato so odredile zaseg vsega gradiva, povezanega z referendumom, policija pa je tokrat prvič zasegla tudi volilne skrinjice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah vira v policiji so v podjetju, kjer so zasegli skrinjice, zatrdili, da so namenjene za volitve v nogometnem klubu Barcelona, kjer so potrdili, da jim je to podjetje v preteklosti dejansko dobavilo skrinjice za volitve predsednika kluba.

Madrid z vsemi pravnimi sredstvi

Potem ko je špansko ustavno sodišče odločilo, da je referendum nezakonit, ga poskušajo oblasti v Madridu za vsako ceno preprečiti, pri čemer uporabljajo vsa pravna sredstva, ki jih imajo na voljo.

Zasegle so veliko količino gradiva, povezanega z referendumom, prejšnji teden pa so za kratek čas tudi priprle organizatorje, kar je sprožilo množične proteste v Barceloni in drugih katalonskih mestih.

Medtem ko je španska vlada v Katalonijo napotila na tisoče policistov, ki bodo v nedeljo ljudem preprečevali vstop na volišča, katalonske oblasti zatrjujejo, da bodo referendum izvedli v vsakem primeru.

Kučan: Opustite uporabo sile

Med odzivi na ravnanje Madrida je tudi odziv prvega predsednika samostojne Slovenije Milana Kučana. V pismu je pozval k opustitvi uporabe sile in grožnje z vojaškim posredovanjem. "Težko je v današnji Evropi sprejeti nasilje in celo grožnjo z orožjem, s katerima se skuša preprečiti Kataloncem, da uveljavijo naravno pravico naroda do samoodločbe," je zapisal.

Oblasti v Madridu in Barceloni čakajo zahtevni pogovori o sobivanju, ne glede na referendum, je zapisal Kučan, ki zato upa, da bosta prevladala razum in govorica argumentov pred govorico moči in nasilja.

Po njegovih besedah mu izkušnja, ki jo ima kot nekdanji predsednik predsedstva Slovenije, ko se je ta v okviru Jugoslavije odločala za samostojnost, nalaga dolžnost, da pozove k opustitvi uporabe sile in grožnje z vojaškim posredovanjem. Nasilje po njegovem mnenju ne vodi do razumnih odločitev. "Tudi v zaostritvah med Madridom in Barcelono je edina pot le dialog o temeljnih vprašanjih, ki katalonske oblasti silijo na pot v samostojnost Katalonije in uveljavljanja pravice do samoodločbe. Tega dialoga očitno doslej ni bilo," je poudaril nekdanji predsednik.

