Španska policija v tiskarnah in prostorih časopisov iskala volilne lističe

Vzdušje pred referendumom je vse bolj napeto

16. september 2017 ob 15:19

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Oborožena španska policija je v zadnjih dneh izvedla racije v več tiskarnah in prostorih časopisov v Kataloniji, pri čemer je iskala volilne lističe, volilne skrinjice in letake, ki naj bi jih uporabili na referendumu o neodvisnosti.

Šest policistov je vstopilo v prostore časopisa El Vallenc okoli 50 kilometrov zahodno od Barcelone, prostore pa so preiskovali pet ur in pol. "Niso dejali, kaj iščejo," je dejal urednik Francesc Fabregas.



Zaradi racije se je pred prostori časopisa zbrala skupina protestnikov, med katerimi so nekateri peli katalonsko himno.

Najvišje sodišče v Kataloniji je sedem časopisov, med katerimi jih je več spletnih, opozorilo, naj ne objavljajo obvestil iz referendumske kampanje.

Vlada želi preprečiti izvedbo

Racije so del vladnih naporov, da prepreči izvedbo referenduma 1. oktobra, ki ga je prepovedalo tudi ustavno sodišče. Vlada se namreč boji, da bi glasovanje lahko povzročilo politično krizo, čeprav v Madridu izida ne bodo priznali, poroča Reuters.

V petek je vlada sprejela ukrepe za okrepitev nadzora nad porabo javnih sredstev v tej avtonomni pokrajini, s čimer želi regionalnim oblastem preprečiti plačilo stroškov izvedbe referenduma, ta teden pa je javni tožilec na zaslišanje zaradi podpore referendumu pozval več kot 700 katalonskih županov.

"Preganjajo župane, medije, tiskarne. Preiskušajo meje demokracije," je dejal Albert Batet, župan mesta Valls.

Katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki mu grozi obtožba zaradi organiziranja referenduma, je dejal, da ima skritih več kot 6.000 volilnih skrinjic, ki jih bodo lahko uporabili 1. oktobra. Iz policije sporočajo, da trenutno ne vedo, kjer se nahajajo skrinjice, predstavnik regionalne vlade pa ni hotel povedati, kje so.

V petek je policija v raciji v Kataloniji zasegla 100.000 letakov za kampanjo, je sporočilo notranje ministrstvo.

Racije kot simbol represije

Nekaterim podpornikom neodvisnosti policijske racije in iskanje volilnega materiala predstavlja simbol državne represije. Policija priznava, da bi bile podobe njihovih katalonskih pripadnikov med zaseganjem simbolov demokracije, kot volilni material vidijo mnogi, zelo vnetljive. Kljub temu so državni tožilci policistom, tudi katalonskim, ukazali, naj ukrepajo.

Čeprav po anketah manj kot polovica 5,5 milijona volivcev v Kataloniji podpira samostojnost, jih večina želi možnost glasovanja o tem vprašanjui.

B. V.