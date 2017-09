Španska policija zaprla 1.300 šol, v katerih bo v nedeljo potekal referendum

Madrid grozi: za člane volilnih odborov do 300.000 evrov kazni

30. september 2017 ob 08:56,

zadnji poseg: 30. september 2017 ob 12:35

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters

Španska vlada je sporočila, da je policija zaprla 1.300 izmed 2.315 šol po Kataloniji, v katerih naj bi bila v nedeljo volišča na referendumu o neodvisnosti. Dodali so, da so 163 šol zasedle katalonske družine.

Španski policisti so poleg tega vdrli na telekomunikacijski in informacijski sedež katalonske vlade.

Predtem, v petek zvečer, je v Barceloni več deset tisoč ljudi na zadnjem zborovanju pred nedeljskim referendumom o neodvisnosti mirno izrazilo odločenost, da se bodo kljub pritiskom iz Madrida odpravili na volišča. Predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont je množici dejal, da verjame, da bo Katalonija v nedeljo naredila prvi korak kot suverena država. "Prijatelji, naša zmaga ni vprašljiva. V nedeljo se oblecimo v barve Katalonije in pojdimo na volišča, pripravljeni, da spremenimo zgodovino." Na odru je bil velik napis "Referendum je demokracija", piše BBC. Med govorniki je bil tudi kantavtor, politik in poslanec v katalonskem parlamentu Lluís Llach, ki je v času diktature generala Francesca Franca, ko je bil katalonski narod žrtev velike represije, pel o boju za svobodo, poroča Špela Novak, novinarka Radia Slovenija, ki je v Barceloni.

Katalonci so se na ukaz policije, da morajo zapreti vsa volišča in volivcem onemogočiti glasovanje, odzvali tako, da so številna volišča, v glavnem gre za šole, takoj po petkovem koncu pouka zasedli in v njih za ves konec tedna pripravili razne festivale. Španska policija ni ukrepala, nekateri katalonski policisti so celo obiskali omenjene prireditve. Po prvotnem ukazu tožilstva naj bi bile šole zaprte že od petka, vrhovno sodišče pa je to zahtevo razveljavilo in odredilo, da jih morajo izprazniti do nedelje zjutraj. Katalonska policija je sicer že pred dnevi sporočila, da je varnost ljudi na prvem mestu in da ne bo fizično ukrepala proti množicam, med katerimi bodo po pričakovanjih tudi mladoletniki, še poroča Novakova.

KATALONIJA V ŠTEVILKAH:

- predstavlja 16 % prebivalstva Španije

- prispeva 25,6 % španskega izvoza

- prispeva 19 % španskega BDP-ja

- 20,7 % tujih investicij v Španijo prihaja v Katalonijo



Na vojaški ladji 4.000 policistov

Policijsko blokado volišč nameravajo Katalonci preprečiti tudi s traktorji, ki so v petek ves dan prihajali v Barcelono in druga španska mesta ter zaparkirali vhode na volišča. Pripadnikov španske policije v zadnjih dneh na barcelonskih ulicah ni opaziti, je pa v pristanišču še vedno zasidrana vojaška ladja, na kateri naj bi bilo do 4.000 policistov. Če bi španski policisti v nedeljo vendarle fizično ukrepali na voliščih, katalonska vlada prebivalce poziva, naj ostanejo mirni in naj se jim ne zoperstavljajo, pač pa počakajo na njena navodila.

Pritiskom iz Madrida se je pridružila še grožnja, da bodo člani volilnih odborov kaznovani z denarnimi kaznimi do 300.000 evrov.

"EU se mora odločiti"

Katalonski zunanji minister Raül Romeva pa je v Barceloni znova opozoril, da španska država z blokiranjem spletnih strani in aretacijami krši pravice svojih državljanov ter da se bo morala Evropska unija odločiti, ali bo podprla demokracijo in dialog ali pa represijo, dodaja Novakova.

Za ta konec tedna so nad Barcelono španske oblasti uvedle tudi omejitev komercialnih preletov, da bi s tem aktivistom preprečile razobešanje različnih napisov.

V Kataloniji živi 7,5 milijona ljudi. Katalonci imajo svoj jezik in kulturo ter visoko stopnjo avtonomije, španska ustava pa jim ne zagotavlja tudi suverenosti.

A. P. J.