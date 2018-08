Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na farmi je policija zasegla več kot 1.100 želv 62 različnih vrst, vključno s 14 najbolj ogroženimi vrstami, in več kot 750 jajc. Foto: EPA Sorodne novice Izjemne orientacijske sposobnosti želv: Domov kar s pomočjo magnetnega polja Dodaj v

Španska policija zaprla največjo nezakonito želvjo farmo v Evropi

Aretirali dva Nemca in enega Španca

22. avgust 2018 ob 17:04

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Španska policija je sporočila, da je zaprla največjo nezakonito želvjo farmo v Evropi in zasegla več kot 1.100 živali, med njimi tudi več primerkov najbolj ogroženih vrst.

Poleg tega so aretirali dva Nemca, osumljena upravljanja farme na Majorki, in španskega lastnika trgovine z eksotičnimi živalmi v Barceloni, ki je želve prodajal. Trojico so obremenili nezakonite trgovine z ogroženimi vrstami živali in pranja denarja. Preiskujejo še dva Nemca in enega Španca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Policisti so preiskali farmo in odkrili, da je mnogo večja, kot je bilo pričakovati. Cilj farme je bila vzreja različnih vrst kopenskih in morskih želv na industrijski ravni," izjavo policije povzema španski The Local. Farma je bila blizu mesta Llucmajor na jugu Majorke. Po trditvah španske policije je šlo za največjo nezakonito želvjo farmo v Evropi.

Zasegli so več kot 1.100 želv 62 različnih vrst, vključno s 14 najbolj ogroženimi vrstami, in več kot 750 jajc.

Ogrožene so sicer skoraj vse vrste želv. Njihova jajca veljajo za delikateso, pobijajo jih tudi za meso, kožo in oklepe.

J. R.