Španska vlada vložila pritožbo proti Puigdemontovi kandidaturi

V torek glasovanje o novem predsedniku katalonske vlade

26. januar 2018 ob 18:08

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters

Španska vlada je na špansko ustavno sodišče vložila pritožbo proti kandidaturi nekdanjega predsednika katalonske vlade Carlesa Puigdemonta za novi mandat, je sporočila namestnica španskega premierja.

Novi predsednik katalonskega parlamenta, neodvisnosti naklonjeni Roger Torrent, je v ponedeljek kot edinega kandidata za položaj predsednika katalonske vlade predlagal Pugidemonta, danes pa je uradno potrdil, da bo seja, na kateri bodo izbirali novega predsednika, potekala v torek, 30. januarja.

"Španska vlada mora uporabiti vsako razpoložljivo orodje v zakonodaji in ustavi, da prepreči zaprisego ubežnika na mesto predsednika regionalne vlade," je namestnica španskega premierja Soraya Saenz de Santamaria dejala po vložitvi pritožbe na špansko vrhovno sodišče. "Paničarijo proti volji ljudstva," se je v tvitu na pritožbo nemudoma odzval Puigdemont.

Španske oblasti so že večkrat zatrdile, da Puigdemont ne more zapriseči ali vladati iz tujine, zaradi česar so se pojavila ugibanja, ali se namerava Puigdemont vrniti v domovino. Španske varnostne sile so že napovedale okrepljen nadzor meja. Puigdemontu ob morebitni vrnitvi grozi aretacija, saj ga oblasti zaradi referenduma o samostojnosti Katalonije obtožujejo upora in zlorabe javnih sredstev.

Puigdemont bo program predstavil preko videa

Puigdemont je po nezakoniti razglasitvi katalonske neodvisnosti oktobra lani prebegnil v Belgijo, od koder namerava preko videoposnetka katalonskemu parlamentu predstaviti svoj program, kar je pogoj za kandidaturo.

Državni svet, najvišji svetovalni svet španske vlade, ki svetuje o resnih vprašanjih, je v četrtek španski vladi odsvetoval pritožbo na ustavno sodišče.

J. R.