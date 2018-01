Španska vojska preži na morebitno Puigdemontovo vrnitev v Katalonijo

31. januarja glasovanje za novega predsednika vlade

23. januar 2018 ob 16:05

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Španske varnostne sile bodo nekdanjemu in najverjetnejšemu novemu predsedniku katalonske vlade Carlesu Puigdemontu preprečile vrnitev v Katalonijo, "tudi če bi hotel priti v prtljažniku avtomobila", je dejal španski notranji minister Juan Ignacio Zoido.

Puigdemont bi se za glasovanje o novem predsedniku katalonske vlade, predvidenem za 31. januar, lahko namenil vrniti v Katalonijo, meni Zoido. V Španijo bi lahko poskusil vstopiti na skrivaj, na primer s helikopterjem ali ladjo, zato bodo španske varnostne sile napele vse moči, da Puigdemontu ne bo uspelo vstopiti "niti v prtljažniku avtomobila", je po poročanju Politica dejal španski notranji minister.

Puigdemont je v Köbenhavnu, kjer je gost tamkajšnje univerze, sporočil, da bi bil njegov prihod domov "dober za špansko demokracijo", vendar ni navedel, kdaj naj bi se vrnil in ali to sploh namerava storiti. Puigdemont je oktobra lani prebegnil v Belgijo. Španske oblasti ga zaradi njegove vloge pri prizadevanjih za neodvisnost Katalonije obtožujejo upora in zlorabe javnih sredstev, v Španiji mu zato grozi aretacija.

Torrent predlagal Puigdemonta

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je Puigdemonta v ponedeljek predlagal za novega predsednika vlade Katalonije. Puigdemont je nato napovedal, da bo kljub grožnjam Španije oblikoval novo vlado, in trdi, da lahko vlada iz Belgije.

Medtem je po besedah vira iz stranke sicer umaknil svojo prošnjo za sodelovanje na glasovanju prek spletnega strežnika, kar je sprožilo ugibanja, ali se namerava za glasovanje vrniti v Katalonijo.

Zoido je Puigdemonta obtožil, da uprizarja cirkus. "On beži pred španskim pravosodjem, zato ne more določati toka dogajanja," je poudaril in dodal, da so vse španske meje strogo zastražene v pričakovanju katalonskega voditelja.

Španija: Puigdemont ne more priseči iz tujine

Španski notranji minister je še poudaril, da po presoji pravnih strokovnjakov v katalonskem parlamentu prisega predsednika vlade na položaj ne more potekati prek videopovezave. Španski premier Mariano Rajoy je posvaril, da bo v primeru Puigdemontovega poskusa vodenja Katalonije iz Bruslja vlada v Madridu ohranila neposredno upravo v Kataloniji.

J. R.