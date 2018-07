Španski potapljači v Galiciji našli nacistično podmornico

Razstreljena v srditi bitki novembra 1943

7. julij 2018 ob 11:31

Madrid - MMC RTV SLO

Trije potapljači so blizu obale Galicije na severozahodu Španije našli ostanke nacistične podmornice iz druge svetovne vojne.

Skoraj nova, deset mesecev stara podmornica U-966 z vzdevkom "Gut Holz" (Dober les), ki se je vračala z operacije v Severni Ameriki, je bila močno poškodovana med zračnim obstreljevanjem zavezniških sil 10. novembra 1943.

52-članska posadka je svojo 67 metrov dolgo podmornico nazadnje razstrelila, razen osmih članov pa so vsi dosegli kopno.

Med celodnevnim izmenjavanjem ognja med ameriškimi in britanskimi bojnimi letali ter nemško podmornico je bilo sestreljeno tudi eno izmed letal - šlo naj bi za leteči čoln Catalina britanskih zračnih sil.

Plovilo so odkrili španski potapljači po dolgih letih iskanja na zelo skalnatem območju, kjer je potapljanje zaradi težkih vremenskih razmer pogosto nemogoče. Ostanke so našli na globini 25 metrov, navaja BBC.

Težko dostopno območje

Eden izmed potapljačev, pomorski zgodovinar Yago Abilleira, je povedal, da so kose razbitin našli blizu rta Estaca de Bares, točne lokacije pa ne željo razkriti, saj gre za vojaško grobišče.

Kot je dejal Abilleira za tamkajšnji časopis La Voz de Galicia, je nemška posadka U-966 potopila "v obupu, saj so jih zavezniška letala napadala z vseh strani in so vedeli, da se jim čas izteka". Po nekem čudežu je večina članov posadke preživela, tri lokalne ribiške barke pa so takrat reševale podmorničarje, ki so se oprijemali skal po zalivu.

Varen pobeg v Nemčijo

Poveljnik "Dobrega lesa" Eckehard Wolf je leto dni pozneje pod lažnim imenom iz Španije poletel nazaj v Nemčijo. Takratni španski fašistični diktator, general Francisco Franco, sicer uradno ni bil povezan z nacistično Nemčijo, a uradno nevtralna država je nacistom med vojno vseeno pomagala na različne načine.

Prav ti prijateljski odnosi med Španijo in Nemčijo so omogočili preživelim mornarjem, da so se vrnili v Nemčijo.

Potapljači bi zdaj radi našli še sestreljeno zavezniško letalo, ki naj bi bilo nekje blizu podmornice.

K. S.