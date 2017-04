Spiegel: Nemški obveščevalci so vohunili tudi za Interpolom

BND, Interpol in Europol se na poročanje še niso odzvali

22. april 2017 ob 14:44

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

Nemška obveščevalna agencija BND je več let vohunila za Interpolom in njenimi sodelavci v več deset različnih državah, tudi Avstriji, Grčiji in ZDA, poroča nemški tednik Der Spiegel.

Pri tem časnik navaja dokumente, iz katerih je razvidno, da je BND na seznam oseb za nadzor dodal naslove, telefonske številke in številke faksa Interpolovih policijskih preiskovalcev. Ob tem naj bi nemška vohunska agencija prav tako nadzorovala tudi Europol, ki ima sedež v Haagu, navaja tednik.

Že februarja je časnik poročal, da je BND vohunil tudi za različnimi novinarskimi organizacijami, med drugim tudi New York Timesom in Reutersom.

BND se je znašel pod drobnogledom med parlamentarno preiskavo navedb, da je ameriška obveščevalna agencija NSA izvajala množičen nadzor zunaj ZDA, med drugim naj bi prisluškovala telefonskim pogovorom nemške kanclerke Angele Merkel.

"Gre za škandalozno delovanje"

Konstantin von Gotz iz stranke Zelenih, ki je član parlamentarne preiskovalne komisije, je najnovejša razkritja o vohunskih aktivnostih BND-ja označil za škandalozne in nedoumljive. "Vemo, da so bili tarče vohunjenja parlamenti, podjetja ter celo novinarji in založniki, pa tudi naše zaveznice," je zapisal v izjavi. Ob tem je poudaril, da najnovejša poročila kažejo, kako neučinkovit je bil doslej parlamentarni nadzor, kljub novi zakonodaji, ki naj bi reformirala delovanje agencije. Po prepričanju von Gotza takšno delovanje ogroža vladavino prava.

K. T.