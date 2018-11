Spopadi na vzhodu Sirije zahtevali več kot 200 žrtev

Največje število žrtev v eni sami ofenzivi IS-ja

26. november 2018 ob 14:06

Damask - MMC RTV SLO, STA

V napadu džihadistične skupine Islamska država (IS) na vhodu Sirije je bilo v zadnjih treh dneh ubitih 92 pripadnikov Sirskih demokratičnih sil (SDF), ki jih podpirajo ZDA. V spopadih je bilo ubitih tudi 51 civilistov.

Gre za največje število žrtev v eni sami ofenzivi džihadistične skupine IS na enote kurdsko-arabskega SDF-ja po letu 2015, je dejal vodja Sirskega observatorija za človekove pravice Abdel Rahman.

V spopadih je bilo ubitih tudi 61 borcev Islamske države. Med 51 ubitimi civilisti je bilo 19 otrok, večina civilnih žrtev pa naj bi bili po podatkih observatorija za človekove pravice sorodniki borcev IS-ja.

V petek je približno 500 borcev Islamske države iz svoje še zadnje trdnjave izvedlo napad na enote Sirskih demokratičnih sil. Boji so bili najbolj intenzivni v petek in soboto. Pripadniki džihadistične skupine so se po napadu, ki so mu sledili hudi spopadi in bombni napadi Sirskih demokratičnih sil, umaknili na prejšnje položaje.

V Alepu kemični napad?

V sirskem mestu Alep pa naj bi bil v soboto izveden napad s kemičnim orožjem. Sirija obtožuje upornike, ki odgovornost zanikajo, ruska vojska pa je izvedla povračilne letalske napade. Po navedbah sirskih medijev so uporniki na Alep izstrelili več raket s strupenim plinom. Pri tem je bilo ranjenih 107 ljudi, vključno z otroki. Bolniki so imeli težave z dihanjem, vnetjem oči, drgetanjem in omedlevanjem.

A. P. J.