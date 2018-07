Srbija: 40 okužb z virusom zahodnega Nila, tri smrtne žrtve

Večina okuženih bolezen preboli brez simptomov

25. julij 2018 ob 18:03

Beograd - MMC RTV SLO, STA

V Srbiji so od začetka junija diagnosticirali 41 primerov okužb z virusom zahodnega Nila, ki se prenaša večinoma s piki komarjev. Trije ljudje so umrli.

Med smrtnimi žrtvami so starejši ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, je sporočila direktorica srbskega inštituta za javno zdravje Verica Jovanović in dodala, da ni razloga za zaskrbljenost. Prebivalce je pozvala k preventivnim ukrepom – naj se izogibajo sprehodom ob somraku, ko je največ komarjev, ter naj nosijo oblačila z dolgimi rokavi in dolge nogavice.

Z inštituta so sporočili, da so okužene komarje, ki prenašajo virus, zaznali v 53 krajih po državi, oboleli pa so iz južnega Banata, južne Bačke, Srema, srednjega Banata, Podonavskega okrožja in Beograda. Med obolelimi je 27 moških in 14 žensk, starih od 31 do 84 let, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, ki dodaja, da so v članicah Evropske unije doslej okužbe z virusom zahodnega Nila zaznali v Grčiji, Italiji, Madžarski in Romuniji.

Leta 2013 so v Srbiji diagnosticirali največ okužb, ko se je z virusom okužilo 210 ljudi. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije so primere okužb v preteklosti zaznali tudi v Sloveniji.

Virus se na komarje prenese s ptic

Virus zahodnega Nila se pojavlja v območjih tropskega in zmernega podnebja. Komarji se z virusom okužijo med sesanjem krvi okuženih ptic selivk, ki predstavljajo naravno rezervoar bolezni, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Gre za "sezonsko" bolezen, saj se se pojavlja v tistih mesecih, ko so dejavni komarji, največkrat od julija do septembra.

Večina okuženih bolezen preboli brez simptomov, le okoli 20 odstotkom se razvije vročinsko bolezen z glavobolom in slabim počutjem, kar je glavni simptom virusa zahodnega Nila. Tudi to običajno v nekaj dneh mine.

J. R.