Srbija Franciji poslala zahtevo za izročitev Haradinaja

Zaradi aretacije Haradinaja v Sloveniji je morala na zagovor notranja ministrtica

10. januar 2017 ob 19:21

Beograd - MMC RTV SLO

Srbija je francoskim pravosodnim organom poslala zahtevo za izročitev nekdanjega haaškega obtoženca Ramusha Haradinaja, ki so ga francoske oblasti na podlagi srbske tiralice aretirale pred dnevi.

Ob zahtevi za izročitev je srbsko pravosodno ministrstvo poslalo tudi spremno dokumentacijo na osnovi katere bo francosko pravosodje odločalo o izpolnjevanju pogojev za izročitev Haradinaja Srbiji.

Haradinaja so francoske oblasti aretirale prejšnji teden na francoski strani letališča Basel Mulhouse Freiburg na podlagi mednarodne tiralice, ki jo je leta 2004 izdala Srbija in ki ga obtožuje ubojev in vojnih zločinov na Kosovu v letih 1998 in 1999, ko je tam potekala osamosvojitvena vojna kosovskih Albancev.

Srbija mu želi soditi

Haradinaj je nekdanji poveljnik Osvobodilne vojske Kosova, bil pa je tudi predsednik vlade v Prištini. Zaradi obtožb vojnih zločinov se je moral zagovarjati tudi na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki ga je leta 2012 oprostilo vseh obtožb in izpustilo na prostost. Srbija svoje tiralice kljub temu ni umaknila.

Incident z njegovo aretacijo v Sloveniji

Na podlagi stare srbske tiralice v sistemu Interpola iz leta 2004 je Haradinaja junija 2015 za kratek čas prijela tudi Slovenija. Incident je tedaj razburkal odnose med Kosovom in Slovenijo.

Ko je uradna Priština sporočila Ljubljani, da se je Haradinaj vračal čez ozemlje Slovenije s posebne diplomatske misije v tujini, so mu vrnili potni list in je lahko zapustil Slovenijo. Septembra 2015 se je potem zaradi tega incidenta morala na interpelaciji zagovarjati notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar.

K. Št.