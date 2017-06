"Srbija je postala nekakšen žep - ljudje ne morejo naprej, nazaj nočejo ali ne morejo"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 15 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Anžin je bil voditelj Dnevnika, nato je odšel za dopisnika v Berlin, se vrnil v Ljubljano kot voditelj oddaje Tarča, od februarja lani pa poroča z Balkana. Foto: Osebni arhiv Boštjana Anžina Sorodne novice Ugledna medijska nagrada za novinarja Boštjana Anžina

6. junij 2017 ob 10:34,

zadnji poseg: 7. junij 2017 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stavbe, kjer je bila posneta nagrajena reportaža, so podrte, ker se tam gradi projekt Beograd na vodi. Vse ljudi so preselili v druge centre po državi, je v spletni klepetalnici povedal dopisnik RTV Slovenija iz Beograda Boštjan Anžin.

Anžin je pred kratkim prejel ugledno medijsko nagrado nemške medijske fundacije Civis, ki je že tridesetič podelila nagrade na temo integracije in kulturne raznolikosti na področju elektronskih medijev. Med skoraj 800 prispelimi televizijskimi prispevki, oddajami in filmi se je v kategoriji Kratki program na drugo mesto uvrstil Anžinov prispevek o nevzdržnih razmerah, v katerih je sredi zime v Beogradu živelo na stotine beguncev. Prispevek je bil objavljen v oddaji Odmevi 10. januarja 2017.

Kot je povedal Anžin, so imeli vsi ti ljudje že takrat možnost, da odidejo v centre, a niso hoteli, ker so se bali izgona, problematično pa je to, da še danes nihče natančno ne ve, kaj bo z njimi, čeprav nimajo možnosti za azil. Srbija jih bo težko pošiljala domov. Do takrat pa je še vedno manjši kaos, številni poskusi nezakonitih prehodov, tihotapstvo, napolnjeni centri.

V resnici se Srbija trudi, da bi zagotovila čim boljše razmere, ampak je v resnici že postala nekakšen žep - ljudje ne morejo naprej, nazaj nočejo ali ne morejo, nihče jih trenutno v to ne sili. Nekateri so tu že eno leto in bodo, kot kaže, še naprej. Eno je bilo, ko so ljudje prišli v Srbijo in odšli naprej, saj večina sploh noče ostati, drugo pa, ko so zdaj ostali tu. Trenutno jih je okoli 8.000, je še povedal Anžin.

