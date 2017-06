Srbska skupščina podprla vlado pod vodstvom Ane Brnabić

Vučić uspel s svojim predlogom za mandatarko

29. junij 2017 ob 21:48

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Srbija je dobila novo vlado, ki jo bo prvič vodila ženska. Vlado premierke Ane Brnabić je podprlo 157 poslancev in poslank, proti pa jih je bilo 55.

Kmalu po potrditvi v skupščini je nova vlada že prisegla, čemur je prisostvoval tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je vodil vlado do izvolitve na novi položaj.

Premierka je državljanom in državljankam obljubila, da bo "dala vse od sebe in svoje delo opravljala po najboljših močeh". Zahvalila se je tudi vsem članom vlade, ki so sprejeli njeno vabilo, in Vučiću, ki ji je podelil mandat za sestavo vlade. Obljubila je tudi, da bo delala pošteno, častno, odgovorno in pogumno.

Prva ženska, ki bo vodila srbsko vlado, je bila doslej ministrica za državno upravo in lokalno samoupravo. Njeno imenovanje vzbuja še več pozornosti, tudi negodovanja, zaradi njene odkrite istospolne usmerjenosti.

Nova vlada ima 18 ministrstev in tri ministre brez listnice, zasedba pa ostaja zelo podobna kot v času premierja Vučića, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vučić: Premierka bo prispevala h krepitvi ugleda Srbije

Vučić je izrazil prepričanje, da bo premierka "prispevala h krepitvi ugleda Srbije na zahodu in na vzhodu, v evropskih integracijah, odnosih z Rusijo, Kitajsko, arabskimi državami in vsemi drugimi državami v svetu in regiji".

Ana Brnabić je diplomirala iz poslovne administracije na univerzi Noorthwood v ameriškem Michiganu, magistrirala pa iz trženja na univerzi Hull v Veliki Britaniji. V Srbijo se je vrnila leta 2001, kjer je delala za različna ameriška svetovalna podjetja, ki so delala pri projektih razvoja lokalne samouprave in so se financirala iz ameriške razvojne pomoči.

Napovedala je nadaljevanje reform v gospodarstvu in javni upravi, še posebej pa naj bi se osredotočila na digitalizacijo in izobraževanje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

B. V.