Srbski "odposlanec" Božović v Zagrebu razburil Hrvate

Nerešena vprašanja izvirajo iz vojne in razpada Jugoslavije

5. januar 2017 ob 21:23

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Odposlanec srbskega premierja Vladimir Božović je na sprejemu pri srbski skupnosti v Zagrebu dejal, da bo Srbija "branila Srbe z vsemi sredstvi", s čimer je razburil hrvaški politični vrh.

Božović je v svojem nagovoru v Zagrebu na sprejemu ob pravoslavnem božiču Srbom na Hrvaškem zaželel, naj se jim "uresničijo vse pravice v skladu z evropskimi standardi, tako kot jih v Srbiji zagotavljajo Hrvatom in vsem drugim manjšinam".

"Vsem Srbom in vsem institucijam na Hrvaškem pošiljamo sporočilo skupnosti, enotnosti in okrepljenih dejavnosti pri uresničenju svoje misije in vloge, ob obljubi matične države Srbije, da jih bodo pri vseh problemih in skušnjavah, kadar koli bodo ogroženi, branili z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago," je izjavil Božović na svečanem sprejemu Srbskega narodnega sveta v Novinarskem domu v Zagrebu.

Takšen diskurz je treba obsoditi

Na hrvaškem zunanjem ministrstvu so se odzvali z izjavo za javnost, v kateri so zapisali, da je Božović uporabil teze, kot jih je uporabil nekdanji srbski voditelj Slobodan Milošević. "Takšen diskurz je treba obsoditi, kar je hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier storil tudi osebno v pogovoru z gospodom Božovićem na sprejemu," so dodali.

Spomnili so, da je hrvaški premier Andrej Plenković v svojem nagovoru na sprejemu izpostavil, da je Hrvaška po pravični obrambni vojni, v kateri je bila žrtev velikosrbske agresije, uresničila svobodo in neodvisnost. Plenković je dodal, da Hrvaška želi graditi družbo na temelju najvišjih demokratičnih vrednot in spoštovanja človekovih pravic ter pravic narodnih manjšin.

Hrvati blokirali pristopna pogajanja Srbije k EU-ju

Odnosi med Zagrebom in Beogradom so se dodatno zaostrili konec lanskega leta, ko je Hrvaška blokirala srbska pogajanja z EU-jem zaradi učbenikov za hrvaško manjšino v Srbiji. Potem ko je Srbija potrdila, da bo izpolnila hrvaške zahteve, je Zagreb konec lanskega decembra prižgal zeleno luč za odprtje 26. poglavja, ki govori o izobraževanju in kulturi.

Državi imata vrsto nerešenih vprašanj, ki izhajajo iz vojne in razpada nekdanje Jugoslavije.

A. V.