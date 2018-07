Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Dragoslav Ognjanović (v sredini) pred haaškim sodiščem leta 2002. Foto: Reuters Sorodne novice V Beogradu ustrelili nekdanjega Miloševićevega odvetnika Dodaj v

Srbski odvetniki po umoru Ognjanovića stavkajo

Ognjanović je bil eden najbolj znanih in najvplivnejših srbskih odvetnikov

31. julij 2018 ob 15:48

Beograda - MMC RTV SLO

Po sobotnem umoru odvetnika Dragoslava Ognjanovića, ki so ga ustrelili pred njegovim domom v Novem Beogradu in pri tem ranili tudi njegovega sina, so srbski odvetniki razglasili enotedensko stavko, danes pa so organizirali tudi protestni shod.

Odvetniki obsojajo umor in poskuse ustrahovanja, pravijo, da se s takšnimi primeri ne bodo sprijaznili. Na protestnem shodu zahtevajo sestanek z notranjim ministrom in oblikovanje posebne preiskovalne ekipe, za informacije o umoru pa ponujajo denarno nagrado. Ta teden bodo povsem prekinili delo razen v izrednih primerih, tako pa bo ohromljen precejšen del pravosodnega sistema.

Jasno hočemo sporočiti, da smo odvetniki še vedno enotni, da nas je ta dogodek prizadel, nikakor pa ne prestrašil, saj odvetniki preprosto nimamo pravice do tovrstnega strahu, pravi Viktor Gostiljac, predsednik srbske odvetniške zbornice. Ognjanović je bil eden najbolj znanih in najvplivnejših srbskih odvetnikov, pravni svetovalec Slobodana Miloševića na sojenju v Haagu, zagovornik v vrsti odmevnih sojenj proti mafiji v Srbiji in Črni gori. Branil je tudi člana zemunskega klana Luko Bojovića in z njim prijateljeval.

Ognjanović je v zadnjem letu v Srbiji že 19. žrtev strelskih obračunov, ki bi jih lahko uvrstili med mafijske, vanje so največkrat udeleženi črnogorski državljani, odjeknile so celo eksplozije evromobilov na beograjskih ulicah. Po podatkih mreže za preiskovanje kriminala in korupcije KRIK je bilo od leta 2012 v Srbiji in Črni gori na tak način likvidiranih več kot 80 ljudi, v desetih letih so zaznali tudi več kot 50 napadov na odvetnike, večina ni bila razrešenih. V zadnjih treh letih so bili ubiti trije, decembra 2015 tudi Vladimir Zrelec, ki je zastopal rivale zemunskega klana. Zaskrbljeni srbski predsednik Aleksander Vučić napoveduje še ostrejše ukrepe, saj boj proti mafiji doslej očitno ni bil dovolj uspešen.

Boštjan Anžin, Radio Slovenija