Srečanje med Trumpom in Kimom bo 12. junija v Singapurju

Prvo srečanje ameriškega predsednika in severnokorejskega voditelja

10. maj 2018 ob 17:13,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 19:00

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom srečal 12. junija v Singapurju. Ta naj bi Washingtonu ustrezal zaradi nevtralnosti, Singapur pa ima tudi diplomatske vezi s Severno Korejo.

Mediji so sicer že pred tem ugibali, da bo srečanje prav tam. "Oba se bova trudila ustvariti pomemben trenutek za svetovni mir," je na družbenem omrežju še zapisal ameriški predsednik.

Severnokorejski voditelj je v nedavnih pogovorih z ameriškim zunanjim ministrom Mikom Pompeom v Pjongjangu načrtovano srečanje s Trumpom označil za zgodovinsko priložnost, so poročali severnokorejski mediji. Po njegovih besedah bo vrh z ameriškim predsednikom "zgodovinsko srečanje" in "izvrsten prvi korak". Kot je dodal, bo srečanje prispevalo k izboljšanju razmer na Korejskem polotoku in "izgradnji dobre prihodnosti".

Aprila je Trump presenetil svet in sprejel povabilo, da se kot prvi aktualni ameriški predsednik sestane s severnokorejskim voditeljem. Pred tem je sicer leta 2009 Severno Korejo po naročilu tedanjega ameriškega predsednika Baracka Obame obiskal nekdanji predsednik Bill Clinton. Pred tem sta si sedanja voditelja izmenjevala žaljivke in grožnje. Trump je med drugim Severni Koreji zagrozil s popolnim uničenjem.

Trump se bo s Kimom sešel po zgodovinskem srečanju severnokorejskega voditelja z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom. Na vrhu konec aprila sta se Kim in Mun zavezala k popolni denuklearizaciji Korejskega polotoka in dogovorila, da bosta državi našli mirovni režim za končanje vojne. Mirovni sporazum bi nadomestil krhko prekinitev ognja, ki velja od konca korejske vojne (1950-1953), do takrat pa bosta Koreji tehnično še vedno v vojni.

Pjongjang izpustil zapornike

Kim je v sredo v znak dobre volje izpustil tri ameriške zapornike. Dva izmed njih sta delala na edini zasebno financirani visokošolski ustanovi v Pjongjangu, ustanovljeni z denarjem ameriških krščanskih misijonarjev, tretji pa se je ukvarjal s turizmom ob meji z Rusijo.

Trump je v kratkem pogovoru z novinarji v sredo dejal, da ceni Kimovo odločitev o izpustitvi Američanov, severnokorejski mediji pa so poročali, da je Kim to storil na uradni predlog predsednika ZDA.

Trump je izpuščene zapornike danes sprejel na vojaškem letališču Andrews pri Washingtonu.

B. V.