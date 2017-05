Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 13 glasov Ocenite to novico! Udeleženci zasedanja: predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, britanska premierka Theresa May, ameriški predsednik Donald Trump, nemška kanclerka Angela Merkel, japonski premier Šinzo Abe, kanadski premier Justin Trudeau, francoski predsednik Emmanuel Macron, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in italijanski premier Paolo Gentiloni. Foto: Reuters Do kod seže pogled voditeljev najmočnejših gospodarstev? Na fotografiji Donald Tusk, Donald Trump in Emmanuel Macron. Foto: Reuters Za varnost v Taormini bodo skrbeli tudi policisti na vodnih skuterjih. Foto: Reuters VIDEO Na Siciliji srečanje vodi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Srečanje skupine G7: Trump in Abe bosta stopnjevala sankcije proti Severni Koreji

Za mizo kar štirje novinci

26. maj 2017 ob 08:44,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 17:08

Taormina - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Taormini na Siciliji poteka srečanje najrazvitejših držav G7. Ameriški predsednik Donald Trump in japonski premier Šinzo Abe bosta stopnjevala sankcije proti Severni Koreji.

Zasedanje se je začelo s ceremonijo v antičnem grškem teatru. Devet vojaških letal je poletelo v nebo in za sabo pustilo dimno rdeče-belo-zeleno sled v barvah italijanske zastave. Voditelji so se nato odpravili do palače San Domenico, ki je preurejena v luksuzni hotel, kjer bodo voditelji tudi prebivali.

Macron je Mayevi po napadu v Manchestru ponudil vojaško pomoč v boju proti terorizmu. Mayeva je preostale člane skupine pozvala k razvoju tehnologije, ki bi militantom preprečila premikanje "z bojišč na medmrežje". Macron je obljubil, da bo Francija pri preprečevanju "propagande Islamske države" na medmrežju sodelovala z Veliko Britanijo.

Zaradi nenehnega razvoja jedrskega orožja in balističnih raket Severne Koreje sta se Trump in Abe na ločenem sestanku na štiri oči strinjala, da bosta ZDA in Japonska sodelovali pri stopnjevanju sankcij nad to državo. Voditelja sta se zavezala tudi k močnejšemu sodelovanju med ZDA in Japonsko.

Srečanje v znamenju geopolitičnega dogajanja

Letno srečanje voditeljev ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Francije, Italije, Japonske in Kanade je v znamenju ključnih svetovnih vprašanj, kot so odnosi z Rusijo in Iranom, Severna Koreja, Sirija, podnebne spremembe in trgovina. Vsi žarometi so (znova) usmerjeni v Trumpa, ki je do zdaj pošiljal različne signale glede omenjenih vprašanj. Za mizo bodo sedeli kar štirje novinci.

Mednarodna skupnost je bila do lani bolj kot ne enotna glede boja proti podnebnim spremembam in protekcionizma v mednarodni trgovini, s prihodom Donalda Trumpa v Belo hišo pa se je vse obrnilo na glavo. Ameriški predsednik namreč glede trgovine zagovarja politiko Najprej Amerika, podnebne spremembe pa so po njegovem mnenju potegavščina, ki so si jo izmislili Kitajci.

Nemčija, članica G7 z največjim trgovinskim presežkom, in Francija, največja zagovornica boja proti podnebnim spremembam, bosta verjetno najglasneje nasprotovali ameriškim stališčem. Gostitelji Italijani bodo po pričakovanjih poskušali zgladiti razlike.

"Nedvomno bo to najzahtevnejše zasedanje v zadnjem času," je pred začetkom napovedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, ki bo vodil pogovore.

Tudi o migrantih in terorizmu

Italija je na dnevni red vrha, ki bo trajal še v soboto, uvrstila tudi migracije, terorizem in razmere v Libiji. Migrantski tok proti Evropi je najmočnejši ravno v Italiji, kamor je lani prispelo več kot 180.000 migrantov, letos pa jih pričakujejo še več. Oblasti v Rimu želijo zajeziti tok s stabilizacijo Libije, od koder izpluje večina čolnov z begunci.

Brez Rusije ne bo šlo

G7 je bil nekoč G8, dokler iz skupine niso izključili Rusije zaradi priključitve ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. Za zdaj nič ne kaže, da jo bodo sprejeli nazaj, bo pa sodelovanje z Moskvo kljub temu visoko na dnevnem redu vrha. Rusija je eden glavnih igralcev pri vrsti aktualnih vprašanj, med drugim pri Severni Koreji, Siriji in Libiji. Zunanji ministri G7 so aprila zavrnili britanski predlog za uvedbo dodatnih sankcij proti Moskvi zaradi podpore sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu.

Ameriška politika do Rusije sredi preiskave o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve ostaja nejasna, iz Washingtona enkrat prihajajo ostri toni, drugič spet spravljivi.

Tusk je voditelje skupine G7 pozval, naj se dogovorjenih sankcij proti Rusiji striktno držijo.

