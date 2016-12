Srečen razplet drame na Malti: Ugrabitelja sta se predala

Ugrabitelja privrženca Moamerja Gadafija

23. december 2016 ob 12:50,

zadnji poseg: 23. december 2016 ob 16:05

Valletta - MMC RTV SLO/Reuters

Ugrabitelja libijskega potniškega letala airbus A320 s 111 potniki in sedmimi člani posadke na krovu, ki je pristalo na Malti, sta izpustila "talce" in se predala oblastem.

Ugrabitelja sta zaprosila za politični azil. Pištoli in granati, ki sta ju imela pri sebi, so se izkazale za replike.

Kot je znano doslej, je bilo letalo na notranjem poletu iz mesta Seba v Tripoli, ko je bilo preusmerjeno proti Malti, potem pa se je znova obrnilo proti zračnemu prostoru v Tripoliju in se potem znova obrnilo proti Malti, je sporočil Farouk Al Wifati, vodja poslovalnice Afriqiyah Airways na letališču Mitiga, kjer bi moralo letalo pristati.

Po približno eni uri na pristajalni stezi letališča v bližini Valette so z ugrabljenega letala začeli prihajati ljudje. Najprej skupina 25 žensk in otrok, pozneje pa še drugi.

Ugrabitelja očitno privrženca Moamerja Gadafija

Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na informacije enega izmed libijskih poslancev, ki je bil na letalu, naj bi bila ugrabitelja sredi 20. let in pripadnika Tebuja, etnične skupine iz regije na jugu Libije, od koder je letalo vzletelo. Ugrabitelja sta po besedah libijskega poslanca na krovu zahtevala ustanovitev progadafijske stranke. S posnetkov malteške nacionalne televizije je bilo razvidno, kako je eden izmed ugrabiteljev na vratih letala v rokah držal staro libijsko zastavo nekdanjega voditelja Libije Moamerja Gadafija.

Malteški medij Times of Malta je poročal, da je ugrabitelj posadki dejal, da je "pro Gadafi" in da je pripravljen izpustiti vseh 111 potnikov, ne pa tudi sedmih članov posadke, če bodo njegove zahteve izpolnjene. Ni sicer jasno, kakšne so te zahteve.

Po padcu Gadafija spopadi za oblast

Dolgoletni libijski voditelj Gadafi je bil ubit leta 2011, potem ko so ga uporniki vrgli z oblasti z vojaško pomočjo zahodnih držav. Vse od takrat vlada v državi kaos.

K. T., B. V., A. V.