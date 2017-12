Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 12 glasov Ocenite to novico! Ognjemeti so v sklopu praznovanja pred vstopom v novo leto že razsvetlili nebo nad slavno sydneysko opero. Foto: Reuters Med prvimi v novo leto vstopa 110.000 stalnih prebivalcev Kiribatija. Foto: Reuters Oder pred Brandenburškimi vrati je pripravljen na večerno praznovanje. Foto: EPA Na newyorškem Times Squaru, kjer pričakujejo kar do milijon obiskovalcev, je policija že več dni v pripravljenosti. Foto: Reuters Dodaj v

Srečno 2018!: Nova Zelandija in Fidži

Med zadnjimi v novo leto vstopajo na Bakerjevem otoku

31. december 2017 ob 10:52,

zadnji poseg: 31. december 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi različnih časovnih pasov kraji po svetu v novo leto ne vstopijo istočasno. Kot prvi so v leto 2018 stopili prebivalci na otočjih Samoa in Kiribati; in sicer ob 11. uri po srednjeevropskem času.

Ob 11.15 je v novo leto vstopilo okoli 600 prebivalcev otočja Chatham, ki spada pod Novo Zelandijo. Večina preostale Nove Zelandije in Fidži vstopata ob 12. uri.

Med zadnjimi v novo leto vstopajo na Bakerjevem otoku v ZDA, kar 13 ur za Slovenci.



Poostrena varnost v večjih mestih

Silvestrovanja v svetovnih prestolnicah in drugih mestih bodo tudi letos potekala ob poostrenih varnostnih ukrepih. Udeležencem praznovanj na prostem bodo pregledovali nahrbtnike, na ulicah bo več policistov in vojakov, prizorišča pa bodo zavarovali z betonskimi ovirami.

V francoski prestolnici Pariz bodo novo leto proslavili z ognjemetom pri Slavoloku zmage, za varnost pa bo skrbelo skoraj 8.000 policistov in vojakov. V prestolnici bodo posebno pozornost namenili Elizejskim poljanam, kjer bo prepovedan alkohol, udeležencem silvestrovanja pa bodo pregledali nahrbtnike. Sicer bo po vsej Franciji za varnost skrbelo 99.000 vojakov in policistov.

London bo v novo leto vstopil z ognjemetom pri vrtiljaku Londonsko oko. Čeprav trenutno znameniti Big Ben prenavljalo, pa bo ta ob polnoči vseeno zadonel, le pogled nanj ne bo takšen kot običajno, saj ga obdaja gradbena konstrukcija. Sicer pa bodo zaradi nevarnosti terorističnega napada dodatno poskrbeli za varnost okoli 100.000 ljudi, kolikor jih pričakujejo na praznovanju v središču britanske prestolnice.

V Berlinu bodo letos pripravili posebno varno območje za ženske, ki jih bodo napadli ali se bodo počutile ogrožene.

Španci v prestolnici Madrid se tradicionalno zberejo na trgu Puerta del Sol, kamor bodo letos zaradi varnosti spustili le 20.000 ljudi. Se pa domačini radi na trgu zberejo že kar 30. decembra in prisostvujejo generalki.

V Moskvi bodo medtem v okolici podzemnih postaj in prizorišč silvestrovanj namestili okoli 800 betonskih blokov. Namestili bodo nadzorne kamere, dogajanje pa bodo spremljali tudi iz zraka. Udeležence bodo preverjali na posebnih nadzornih točkah. Za varnost bo od silvestrovega večera do 8. januarja, dneva po pravoslavnem božiču, na moskovskih ulicah skrbelo 46.000 policistov in varnostnikov.

V New Yorku na Times Squaru pričakujejo kar milijon ljudi, ki bodo spremljali tradicionalni spust kristalne krogle. Nadobudneži najboljša mesta za spremljanje spusta velike kristalne krogle na newyorškem Times Squareu običajno zasedejo že popoldne po lokalnem času. V Los Angelesu bo za varnost skrbelo 300 pripadnikov nacionalne garde in 1.500 policistov, na strehah bodo tudi ostrostrelci.

Za razliko od prejšnjih let pa bodo tokrat v Dubaju spektakularen ognjemet zamenjali za svetlobno projekcijo, s katero želijo priti v Guinnessovo knjigo rekordov, več podrobnosti pa ni znanih.

J. R.