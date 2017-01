Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Povečati območje con za pešce je eden od glavnih ciljev pariške županje. Foto: EPA Med načrti je tudi povečanje števila kolesarskih stez po mestu. Foto: EPA Sorodne novice Pariz zaradi smoga že tretji dan z omejenim prometom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Središče Pariza bo počasi postalo velika pešcona

Pariška županja želi prepoloviti število vozil v mestu

9. januar 2017 ob 09:17

Pariz - MMC RTV SLO

Pariška županja Anne Hidalgo je razkrila načrt za omejitev prometa po francoski prestolnici. Cilj je prepoloviti število zasebnih vozil na pariških cestah in strogo središče preurediti v pešcono.

Tako naj bi zaprli en kilometer ceste vzdolž Sene od trga Place de la Concorde do mostu Pont Royal, gre za cesto vzdolž parka Jardin de Tuileries, mestne oblasti pa načrtujejo tudi omejitev promet na dveh glavnih cestah, ki vodita od vzhoda do zahoda, vsaka na svojem bregu Sene.

Županja načrtuje tudi nov sistem električnih tramvajev, povečanje kolesarskih stez na najbolj prometnih cestah in peš cone v osrednjih delih središča mesta. Kot je dejala, so okoljevarstvene skrbi in zahteven načrt prehoda na čist oz. okolju bolj prijazen transport njena prioriteta. "Preplavilo nas je in ne moremo čakati, da nas bo vse odneslo, preveč avtomobilov je v Parizu," je dejala na tradicionalnem ponovoletnem sprejemu.

Kot je še napovedala, bo od septembra 2018 vzdolž Sene v obeh smereh vozil električni tram-bus, ki so ga zaradi potegovanja Pariza za organizacijo olimpijskih iger leta 2024 poimenovali Olimpijski tram. Kot piše Guardian, bo to gotovo ujezilo številne motoriste in politične nasprotnike Hidalgove, ki so že tako jezni zaradi zaprtja obrečne ceste. V poletnem času je bil namreč zaprt 3,3 kilometre dolg pas glavne ceste od parka Jardina de Tuileries do vrat Arsenal blizu Bastilje. Cesta na levi strani tik ob reki je bila zaprta že prej. Kljub številnim pritožbam, da dolge kolone, ki so nastale zaradi zaprtja, povečujejo onesnaženje, mestna hiša vztraja pri zaprtju omenjenih cest. Županja pravi, da "ukrepa za prihodnje generacije".

Več prostora za kolesarje in skuterje

To je zadnji v nizu potez, ki so jih sprejeli v pariški mestni upravi, potem ko so med drugim lani za promet zaprli ceste ob Seni in ob nedavni visoki stopnji onesnaženosti zraka omejili promet glede ne lihe in sode številke registrskih tablic. Kot je v pogovoru za Journal du Dimanche pojasnila pariška županja, želi "prepoloviti število onesnažujočih zasebnih vozil" in ga razširiti javni prostor za pešce, kolesarje in neonesnažujoča vozila, kot so električna vozila in skuterji. Ob tem je pojasnila, da se območje pešcon v mestu počasi povečuje, cilj je iti korak za korakom, še vedno pa bo dovoljena uporaba vozil za lokalne prebivalce, policijo, službe prve pomoči in dostavo.

"Naj jasno povem, da je naš cilj zmanjšanje avtomobilskega prometa, tako kot to počno tudi ostala velika mesta. Ves čas moramo opominjati ljudi: manj avtov, manjše onesnaženje," je še dajal Hidalgova.

K. T.