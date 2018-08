Srednjeevropska univerza v Budimpešti prekinila program za begunce

Madžarska omejila delovanje civilnodružbenih organizacij

29. avgust 2018 ob 11:30,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 11:48

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Srednjeevropska univerza (CEU) v Budimpešti je zaradi novega kazenskega davka, ki kriminalizira nevladne organizacije, ki po mnenju vlade spodbujajo migracije, prekinila pripravljalna predavanja za begunce.

"Dokler pravni in davčni pogoji ostajajo nepojasnjeni, CEU ustavlja program," so v torek sporočili z zasebne univerze, ki jo financira ameriški milijarder madžarskega rodu George Soros.

Organizacije, ki po mnenju vlade konservativnega premierja Viktorja Orbana "spodbujajo migracije", morajo po novem plačati 25-odstotni davek od vseh sredstev in pomoči, ki jih prejmejo iz tujine.

Izraz "spodbujanje migracij" ni povsem jasen

Storitve in dejavnosti za ljudi, ki imajo status begunca ali so pod mednarodno zaščito, niso zajete v zakon, vendar Orban in drugi vladni predstavniki istočasno poudarjajo, da tovrstne organizacije na Madžarskem niso dobrodošle, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Orbanova vlada je sprejela vrsto zakonov, s katerimi je omejila delovanje civilnodružbenih organizacij. Pod vprašajem je tudi obstoj CEU, saj bi ji lahko v skladu z lani sprejetim zakonom o visokem šolstvu do konca leta odvzeli dovoljenje za delovanje.

Pobuda odprtega učenja CEU je nudila pripravljalna predavanja za magistrski študij za begunce in osebe z mednarodno zaščito iz vseh držav evropskega gospodarskega prostora.

