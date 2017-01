Srhljiv umor temnopoltega dečka 62 let pozneje dobil epilog

Carolyn Bryant priznala, da je deček ni nadlegoval

29. januar 2017 ob 20:22

New York - MMC RTV SLO

Zgodba Emmetta Tilla je ena najbolj znanih in bolečih iz zgodovine ameriškega boja za pravice temnopoltih. 14-letnik iz Chicaga je poleti 1955 preživljal počitnice pri starem stricu v Misisipiju. 24. avgusta naj bi ogovoril belopolto žensko. Tri dni pozneje so njegovo truplo našli v reki Tallahatchie. 62 let pozneje je omenjena ženska le priznala resnico.

Linčanje nesrečnega fanta je povzročilo val ogorčenja med afriško-ameriško skupnostjo, dalo povod za gibanje za pravice temnopoltih, ime Emmetta Tilla, o katerem je pel Bob Dylan in pisala nobelovka Toni Morrison, pa se je vpisalo v zgodovino.

Za Emmetta je bilo usodno, da je v lokalni trgovini spregovoril z 21-letno Carolyn Bryant, prikupno ženo lastnika trgovine. Po nekaterih navedbah ji je zažvižgal, spet po drugih pa jo je zagrabil za roko in ji dejal "Bi šla na zmenek, punči?", kar je na sojenju trdila tudi Bryantova. Ko se ga je otresla, naj bi ji fant sledil do blagajne, jo zagrabil za pas in navrgel: "Kaj je narobe, punči, preveč zate? Ne boj se me, (opolzka beseda), saj sem že bil z belkami."

Hladnokrvni umor

Ko je mož Bryantove izvedel za dogodek, se je s svojim polbratom J. W. Milamom odpravil do hiše Tillovega starega strica in dečka ugrabil, nato pa sta ga sama ali pa v družbi neznanih sostorilcev odpeljala do skednja v mestu Drew, ga pretepla, mučila in iztaknila oči, preden sta ga ustrelila, mu okoli vratu ovila žico in obtežila s strojem za odstranjevanje semen iz bombaža, njegovo truplo pa odvrgla v reko Tallahatchie.

Kot piše Guardian, je šlo za grozljiv zločin, ki je za vedno spremenil ZDA, a ženska, ki je vse skupaj spravila v pogon, Carolyn Bryant, je dolgo ostala uganka. Nekaj tednov po umoru je pričala, da jo je Till v trgovini zagrabil in verbalno nadlegoval ter da se ga je "na smrt bala".

Porota, sestavljena izključno iz belopoltih moških, je njenega moža Roya Bryanta in J. W. Milama zločina po eni uri presojanja oprostila, ta pa sta kmalu zatem za revijo Look gladko priznala, da sta fanta ubila, češ da bi poslala sporočilo ostalim "črncem". "Nisem noben nasilnež, nikdar v življenju nisem storil zamorcu hudega. A preprosto sem se odločil, da je čas, da se nekaj ljudi strezni," je povedal Milam. "Čikaški fante, sem rekel, sit sem že tega, da nam pošiljajo sem dol tvoje vrste ljudi, da bi zanetili težave. Iz tebe bom naredil zgled, čisto zato, da bodo vsi vedeli, kje stojim jaz in moji ljudje."

Dogodek jo je zaznamoval

Carolyn Bryant je po dogodku praktično izginila iz javnosti, 62 let po umoru pa je prišlo na dan njeno priznanje, da so bile njene trditve, da jo je Till fizično in verbalno nadlegoval, laž. "Tisti del ni bil resničen," je leta 2007 povedala Bryantova Timothyju Tysonu, profesorju univerze Duke in avtorju knjige Kri Emmeta Tilla, ki bo izšla prihodnji teden.

Priznanje so objavili šele ta teden, Bryantova pa je Tysonu dejala še, da se ne spomni podrobnosti bežnega srečanja s Tillom, ki je prišel v trgovino, da bi kupil žvečilni gumi. Je pa izrazila obžalovanje: "Nič, kar je storil ta fant, ne bi moglo upravičiti tega, kar se je zgodilo z njim." Ob tem je še dejala, da ji je res žal za Tillovo mamo, Mamie Till-Mobley.

Bryantova je danes stara 82 let in živi na neznani lokaciji. Izjave Bryantove še vedno ne pojasnijo, kaj točno se je zgodilo v trgovini, nakazujejo pa, da so jo krvavi dogodki, ki so sledili, zaznamovali. "Tisti primer ji je praktično uničil življenje," je povedal Tyson za Vanity Fair.

Tillova mama je vztrajala, da ima njen sin pogreb z odprto krsto, revija Jet pa je objavila fotografije njegovega trupla, kar je odločilno vplivalo na začetek boja za pravice temnopoltih. Širši javnosti je morda kot tista, ki je sprožila revolucijo, bolj znana Rosa Parks, ki decembra 1955 ni hotela odstopiti svojega sedeža na avtobusu v Montgomeryju (Alabama), a Parksova je dejala, da je imela pri svojem dejanju v mislih prav Emmetta.

Brez novih obtožnic

Primer Emmetta Tilla je FBI ponovno odprl leta 2004, da bi videl, ali bi lahko pred roko pravice privedel katerega izmed tistih, ki so pri umoru sodelovali, v ta namen pa tudi izkopal Tillovo truplo za obdukcijo, a je leta 2007 velika porota odločila, da ni dovolj dokazov za obtožnico Bryantove ali koga drugega. Tako Roy Bryant kot Milam sta sicer umrla že precej pred tem.

"Upal sem, da bo nekega dne končno priznala, zato mi je pomembno, da je to storila, in mi daje nekaj zadoščenja," je za New York Times povedal Emmettov bratranec Wheeler Parker (77). "Pomembno je, da ljudje razumejo, kako je bila beseda belopolte osebe proti temnopolti zakon, in da je bilo veliko temnopoltih zaradi tega ob glavo. Gre za stvar zgodovine, kaže, kaj so prestajali temnopolti v tistih dneh."

K. S.