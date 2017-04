St. Peterburg: Našli več razstrelilnih teles, pridržanih več ljudi

Nova eksplozija v bližini bloka

6. april 2017 ob 14:39,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 19:43

St. Peterburg - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V enem od stanovanj v Sankt Peterburgu so davi našli razstrelilno telo, podobno tistemu, ki so ga pred tremi dnevi neeksplodiranega našli na podzemni železnici. V povezavi s ponedeljkovim napadom so oblasti prijele osem ljudi.

Pirotehniki so v enem od stanovanj v bližini dezaktivirali razstrelilno telo, še prej pa je policija evakuirala prebivalce bloka. Po pričanju enega od stanovalcev bloka je policija pridržala štiri mlajše moške.

Nekaj ur po tem, ko so dezaktivirali eksplozivno telo, je v bližini bloka odjeknila glasna eksplozija, a se je izkazalo, da je povezana z obnovo stanovanja. Po prvih podatkih ni bil v eksploziji, ki je odjeknila med obnovitvenimi deli, poškodovan nihče, poročajo o poškodovanem vozilu, na katerega so padli deli stavbe.

Policija je prijela osem moških, ki jih sumijo sodelovanja v ponedeljkovem napadu, šest v Sankt Peterburgu in dva v Moskvi.

Po ruskih navedbah je napad, v katerem je umrlo 14 ljudi, okoli 50 je poškodovanih, izvedel v Kirgiziji rojeni ruski državljan, 22-letni Akbaržon Džalilov. Preiskovalna komisija, ki preiskuje napad, zbira podatke o napadalčevem ozadju, kot so zapisali v izjavi, pa se zdaj osredotočajo na preiskovanje ljudi, ki jih sumijo sodelovanja z napadalcem.

Po navedbah komisije so doslej identificirali več ljudi iz osrednje Azije, ki so bili v stiku z glavnim osumljencem Akbaržonom Džalilovom. V hišnih preiskavah so našli več predmetov, ki so pomembni za preiskavo, so še zapisali.

Kot poroča Reuters, za zdaj ni jasno, ali so pridržani v stanovanjskem bloku povezani z osumljenci, pridržanimi v povezavi s ponedeljkovim napadom.

