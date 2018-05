Sta hrvaški premier in ministrica krizo v Agrokorju izkoristila za zaslužek svetovalcev?

Poskus reševanja Agrokorja pretresa hrvaško politiko

11. maj 2018 ob 07:44

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški novičarski portal index.hr poroča, da sta hrvaški premier Andrej Plenković in ministrica za gospodarstvo Martina Dalić izkoristila svoja položaja, da bi določena skupina ljudi lahko zaslužila s krizo v Agrokorju.

Po pisanju portala sta premier in ministrica ob tem namenoma zavajala hrvaško javnost, ko sta govorila neresnice o stanju v Agrokorju.

Index.hr je tako objavil zasebno elektronsko pošto Martine Dalić in avtorjev zakona o izredni upravi v sistemsko pomembnih podjetjih ter vrsto dokumentov, na temelju katerih na portalu sklepajo o vpletenosti premierja in podpredsednice vlade v netransparentno vodenje postopka reševanja krize v največji hrvaški družbi.

Do objave je sicer prišlo dan po tistem, ko je hrvaško ustavno sodišče ocenilo, da je zakon, t.i. lex Agrokor, skladen s hrvaško ustavo.

Korist za lastnike borznih hiš, svetovalce, odvetnike

Lastniki in uprave borznih hiš, svetovalnih podjetij in odvetniških pisarn so po navedbah portala tajno delali za hrvaško vlado pri pripravi omenjenega zakona ter pri tem pridobili osebno korist. Index.hr poudarja, da gre za skupino poslovnežev, ki jih je osebno izbirala Martina Dalić, samo s svetovalnimi storitvami pa naj bi v letu dni iz Agrokorja izvlekli več kot pol milijarde kun (nekaj manj kot 70 milijonov evrov).

Zasebna komunikacija, tajni sestanki

Portal piše, da je ministrica za gospodarstvo skupino vodila, vendar pa z nobenim od članov nikoli ni podpisala nobene pogodbe. Prav tako ne obstaja dokument, ki bi dokazoval, da so delali za vlado. Kot dodajajo na Index.hr, je Matina Dalić vztrajala pri tajnosti delovanja skupine in je s člani komunicirala prek svojega zasebnega elektronskega naslova ter organizirala tudi vrsto tajnih sestankov, večinoma v poslovnih prostorih članov skupine.

Prvo srečanje naj bi se zgodilo 3. marca 2017 v prostorih svetovalne družbe Texo Management, v kateri je bil zaposlen prvi izredni pooblaščenec hrvaške vlade za Agrokor Ante Ramljak. Takrat je bil sklenjen "ključni dogovor o prevzemu in reševanju Agrokorja", piše portal, ki navaja tudi imena ostalih članov skupine, med katerimi so tudi vodilni v odvetniški družbi Šavorić in partnerji, ki naj bi pripravili lex Agrokor tudi po navodilih premierja in ministrice. Ta je letos sicer dejala, da je sama avtorica lexa Agrokor.

Milijonski posli v Agrokorju

Potem ko je Ramljak 10. aprila 2017 postal izredni pooblaščenec za koncern, so dobili vsi člani skupine milijonske posle v Agrokorju, izpostavlja portal. Trdi, da so Plenković in skupina Martine Dalić storili vse, da Ramljak prevzame vodenje izredne uprave, ne pa katera od oseb s seznama stečajnih upraviteljev.

Po pisanju portala index.hr dokumentacija nedvomno kaže, da Plenković in Martina Dalić nista skrbela ne za javni interes niti za transparentno vodenje postopka reševanja koncerna, temveč sta fizičnim osebam, ki niso bile povezane z javnimi položaji, razkrivala zaupne pravne in finančne podatke, kot je vsebina pogovorov članov vlade z investitorji, bankirji in diplomati iz Rusije ter ostale informacije, ki niso bile znane javnosti.

Ramljak je odstopil februarja letos, po tistem ko so bili v javnosti objavljeni podatki o njegovem navzkrižju interesov zaradi povezav s Texo Managementom.

Plenković: Martina Dalić ostaja v vladi

Premier Plenković je medtem povedal, da ministrica Dalić ostaja v vladi. Kot je pojasnil, v poročanju index.hr ne vidi novih, doslej neznanih elementov. Kot je poudaril, so z vsemi strokovnjaki pri pripravi lexa Agrokor sodelovali v soglasju s takratnimi koalicijskimi partnerji v vladi iz stranke Most neodvisnih list. Ta stranka je sicer zapustila hrvaško vlado maja lani zaradi vladnih potez pri reševanju krize v Agrokorju. V mostu so ocenili, da bi morala ob Martini Dalićevi odstopiti cela vlada.

Pred novinarji je tudi Martina Dalić dejala, da objavljena elektronska sporočila samo potrjujejo njene prejšnje izjave, da so v posvetovanjih s številnimi strokovnjaki iskali rešitev za probleme koncerna ter da se je pogovarjala z vsemi, ki bi lahko pomagali.

Poudarila je, da ni bilo nobenih skrivnosti ter da nihče, s komer so se posvetovali, ni prejel nobenega plačila za svoje storitve. Spomnila je, da so hrvaške svetovalce za izredno upravo izbrali glavni svetovalci izredne uprave iz ameriške družbe AlixPartners.

SDP poziva tožilstvo k ukrepanju

V največji opozicijski stranki (SDP) so medtem pozvali državno tožilstvo, naj ukrepa. Po mnenju socialdemokratov namreč obstajajo elementi za kazenski postopek proti Martini Dalić. Tudi ostale opozicijske stranke soglašajo, da gre za neprimerno obnašanje članov vlade, ki bi morali odstopiti.

Hrvaška opozicija je v preteklem letu večkrat sprožila postopek interpelacije ministra za finance Zdravka Marića, Martine Dalić in celotne vlade zaradi domnevnih nepravilnosti pri postopku reševanja Agrokorja, a parlamentarne večine zanjo ni uspela zagotoviti. Nekatere trditve, ki jih zdaj navaja index.hr, je bilo slišati tudi v saborskih razpravah.

Po neuradnih navedbah naj bi bili v vladi medtem prepričani, da je objava elektronske pošte Martine Dalić poskus rušenja že okvirno sklenjene poravnave z upniki koncerna.

B. V.