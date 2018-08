Starine, ukradene po ameriško-britanski invaziji na Irak, se z Otoka vračajo na domača tla

Zbirko naj bi iz Londona v Bagdad vrnili še ta teden

9. avgust 2018 ob 19:13

London - MMC RTV SLO, STA

Kmalu po ameriško-britanski invaziji in strmoglavljenju režima diktatorja Sadama Huseina leta 2003 je bilo na območju Iraka ukradenih veliko starin, ki jih je nato policija letošnjega maja zasegla trgovcu z umetninami v Londonu. Pred dragocenostmi pa je zdaj očitno vrnitev v Irak.

Novico so danes sporočili iz londonskega Britanskega muzeja, kjer so ugotavljali točen izvor dragocenih osmih predmetov, ki jih je policija od trgovca z umetninami zasegla v maju, po tistem, ko mu ni uspelo dokazati njihovega lastništva. In tako naj bi dotični muzej v Irak vrnil zbirko 5.000 let starih antičnih predmetov.

Dragocene starine brez dokumentacije

Po navedbah Guardiana strokovnjaki iz Britanskega muzeja niso ugotovili le, kje natanko v Iraku so bile starine ukradene, ampak tudi to, kje na zidovih templja so bile. Na njih sicer ni bilo nikakršne dokumentacije, ki bi bila v pomoč policiji.

Razvozlanje klinopisa razkrilo njihov izvor

Strokovnjaki so izvor predmetov razbrali iz zapisov na njih. Klinopis, ki so ga razvili Sumerci v Mezopotamiji pred približno 5.300 leti, jim je – vrezan v stožčast predmet, ki spominja na šotorski klin in je bil nameščen v zid templja – razkril, da izvira iz templja Eninu, v današnjem mestu Telo na jugu Iraka, nekoč antičnem mestu Girsu.

Trkanje na vest mednarodne skupnosti

Med predmeti, ki jih bodo vrnili, je tudi manjši marmorni amulet v obliki bika, shranjen v ličnem rdečem ovitku. Iraški veleposlanik Salih Husain Ali je poudaril, da je zaščita teh starin odgovornost mednarodne skupnosti. Pohvalil je muzej in zaposlene v njem "za izjemno prizadevnost pri identificiranju izvora in vrnitvi ukradenih starin v Irak".

Urjenje iraških arheologov

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je identifikacijo olajšalo dejstvo, da je Telo kraj izkopavanj Britanskega muzeja, kjer od leta 2016 urijo iraške arheologe.

P. G.