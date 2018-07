Staroselci želijo preimenovanje krajev z imeni ljudi, ki so izvajali pokole nad njimi

Prvotna ljudstva zahtevajo spremembo žaljivih imen

6. julij 2018 ob 13:52

Ameriški staroselci želijo doseči preimenovanje gore Mount Doane v nacionalnem parku Yellowstone in doline Hayden, saj sta poimenovani po ljudeh, ki sta izvajala oziroma zagovarjala pokole Indijancev.

Mount Doane je 3216 metrov visoka gora v nacionalnem parku, poimenovana po Gustavusu C. Doanu, konjeniškem kapetanu in raziskovalcu. Januarja leta 1870 je vodil pokol, v katerem je bilo ubitih okoli 175 staroselcev iz ljudstva Črna stopala (ang. Blackfeet), vse svoje življenje pa se je hvalil s tem dejanjem.

Dolina Hayden, v kateri je jezero Yellowstone, pa je ime dobila po Ferdinandu V. Haydnu, geologu, ki je zagovarjal iztrebljanje staroselcev, ki se niso hoteli podrediti državnim odredbam, poroča Guardian.

Skupina avtohtonih prebivalcev ZDA pravi, da tovrstna imena niso sprejemljiva. Združenje plemenskih poglavarjev Velike planote, organizacija poglavarjev 16 plemen Sujev (ang. Sioux) iz Nebraske in obeh Dakot, si prizadeva ime gore Mount Doane spremeniti v Gora prvotnih ljudstev, ime doline Hayden pa v Dolino ljudstev bizonov.

Poimenovanja po rasistih in izvajalcih genocida

Predlogi so podobni pozivom k odstranitvi spomenikov vodjem konfederacije in zagovornikom suženjstva, ki so v zadnjih letih vse glasnejši in uspešnejši. Gre za prizadevanja, da se po vseh ZDA za kraje in spomenike preneha uporabljati imena, ki so povezana z rasizmom.

Izvršni direktor Sveta plemenskih poglavarjev Skalnega gorovja William Snell, ki podpira pozive k preimenovanju, je dejal, da nasprotuje poimenovanjem po ljudeh, "ki so bili vpleteni v genocid, ko so bili ubiti starejši in otroci", ali pa za staroselce "travmatičnih" dogodkih.

Ameriški Odbor za geografska poimenovanja je od zgodnjih devetdesetih let 20. stoletja prejel veliko pozivov, povezanih z besedo "skvo" (ang. squaw), ki ima sicer neznan izvor, a danes velja za žaljivo. Zato je odbor dodelil nova imena goram, rekam in ulicam. Leta 2013 je tako Vrh Skvo v Phoenixu preimenoval v Piestewin vrh, poimenovan po Lori Ann Piestewa, prvi staroselki, ki je umrla v boju med služenjem v ameriški vojski.

Leta 2016 je odbor odobril preimenovanje Harneyjevega vrha, gore v Južni Dakoti. William S. Harney je bil namreč general v ameriški vojski, ki je leta 1855 vodil vojsko v boj s Sjuji, ko je vojska poleg sovražnih borcev ubila tudi ženske in otroke. Vrh se po novem imenuje Vrh Črnega jelena, po človeku, ki naj bi preživel omenjeno bitko oziroma pokol.

V Yellowstonu se za zdaj spremembi imena upirajo. Predstavniki okrožja so v maju glasovali proti spremembi, češ da bi šlo za "poskus spreminjanja zgodovine".

Len Necefer iz plemena Navajo, ki staroselce spodbuja, da na spletu uporabljajo izvorna imena za kraje namesto kolonizacijskih, amerikaniziranih izrazov. Kot je dejal, je "ustanovitev prvih nacionalnih parkov, kot sta Yellowstone in Glacier, temeljila na prisilni odstranitvi avtohtonih prebivalcev iz teh krajev". Kot pojasnjuje, je to "ustvarilo mit, da gre za nedotaknjeno divjo naravo", še poroča Guardian.

