Starši na smrt bolnega britanskega dojenčka končali sodni boj

Dojenček ne more premikati rok in nog

25. julij 2017 ob 17:45

London - MMC RTV SLO/STA

Starši na smrt bolnega britanskega dojenčka Charlieja Garda so končali svoj večmesečni boj na sodišču, potem ko so po sodni poti hoteli doseči, da bi jim dovolili odpeljati sina na eksperimentalno zdravljenje v ZDA.

Odvetnik Chrisa Garda in Connie Yates je na sodišču povedal, da se je čas za dečka iztekel. Po njegovih besedah sta oče in mama odločitev sprejela, potem ko jima je ameriški nevrolog povedal, da je prepozno za zdravljenje z nukleotidno terapijo. Nevrolog Michio Hirano je po ogledu novih posnetkov prejšnji teden dejal, da ni več pripravljen zdraviti dojenčka.

"Njuna najhujša mora se je potrdila," je dejal odvetnik. Staršem je za zdravljenje v ZDA uspelo zbrati 1,3 milijona britanskih funtov, z zbranim denarjem pa nameravajo zdaj ustanoviti sklad, tako da bi se "Charliejev glas slišal še naprej".

Nepopravljive poškodbe možganov

Primer 11-mesečnega Charlieja, ki trpi za redko genetsko motnjo, že dlje časa buri britansko javnost. Zdravniki bolnišnice Great Ormond Street, kjer je od lanskega oktobra, so se namreč letos odločili, da ga bodo odklopili z naprav, ki ga ohranjajo pri življenju, ker je njegovo stanje nepopravljivo.

Deček trpi za redko genetsko mutacijo, ki privede do oslabitve mišic, poškodb možganov, onemogoča pa tudi dihanje brez medicinske pomoči. Po mnenju zdravnikov omenjene bolnišnice so poškodbe možganov "hude in nepopravljive", poleg tega pa dojenček, ki ne more premikati nog in rok, trpi.

Oče in mama sta odločitev izpodbijala na britanskih sodiščih, ki so jo od marca letos na vseh ravneh potrdila. Obrnila sta se tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je zavrnilo obravnavo primera.

Nato sta pomoč družini obljubila ameriški predsednik Donald Trump in papež Frančišek. Zatem je bolnišnica "v luči novih dokazov za morebitno zdravljenje dečka" zaprosila za ponovno preučitev primera in sodišče je zaradi novih dejstev 13. julija začelo ponovno obravnavo primera.

VIDEO Tragična usoda dečka z redko gensko motnjo

Dvomi o eksperimentalnem zdravljenju

Pravna zastopnica bolnišnice Great Ormond Street je ob odločitvi staršev za končanje sodnega boja dejala, da vsi v bolnišnici sočustvujejo z družino.

Predsedujoči sodnemu senatu Justice Francis se je poklonil staršem z besedami, da nihče ne more razumeti njihove agonije in da nihče ne bi mogel storiti več za svojega otoka. Dodal je, da sta oče in mama zdaj pripravljena sprejeti, da je treba njunega sina premestiti na oddelek za paliativno oskrbo in mu omogočiti dostojanstveno smrt.

Charliejeva mati je na sodišču dejala, da sta mu samo hotela dati možnost za življenje in da je bilo izgubljenega veliko časa.

Specialisti v omenjeni londonski bolnišnici so ves čas trdili, da je zdravljenje, ki so ga predlagali ameriški zdravniki in dečkovi starši, eksperimentalno in da ne bo pomagalo.

G. V.