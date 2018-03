Stavka pri Air France zaustavila četrtino letov

30. marec 2018 ob 18:09

Pariz/Porto - MMC RTV SLO, Reuters

Osebje francoskega letalskega prevoznika Air France že tretjič letos stavka v upanju na povišanje plač, zaradi stavke pa je odpovedanih kar četrtina vseh letov pred veliko nočjo; stavkajo pa tudi pri Ryanairu.

Stavke so ohromile promet na letališčih Charles de Gaulle in Orly v Parizu ter na letališčih v Nici, Toulousu, Bordeauxu in Marseillu. Nove stavke so napovedane tudi za tretji in sedmi april.

Air France ocenjuje, da je med stavkajočimi tretjina vseh pilotov, tretjina osebja posadke in 20 odstotkov letališkega osebja, poroča francoski The Local. Skupina enajstih sindikatov zahteva šestodstotno višanje plač, vendar uprava ponuja le enoodstotno zvišanje in nekaj dodatnih nagrad.

Generalni direktor prevoznika Franck Terner je sporočil, da lahko od 590 milijonov evrov lanskega dobička, le okoli 200 milijonov namenijo zvišanju plač, saj je uprava morala 274 milijonov evrov nameniti za stroške nove pogodbe o upokojevanju, poroča Deutsche-Welle.

Letalska družba je morala četrtino svojih letov odpovedati tudi že pretekli teden. Air France je druga največja letalska družba v Evropi. 17,6 odstotka je v državni lasti.

Ryanair odpovedal lete na Portugalskem

Stavkajo pa tudi delavci Ryanaira, največjega nizkocenovnega prevoznika v Evropi. Na Portugalskem je Ryanair ob začetku tridnevne stavke v četrtek odpovedal 20 letov.

Gre za prve večje motnje v prometu Ryanaira zaradi stavk v 30-letni zgodovini. Sindikat delavcev posadke se je za stavko odločil zaradi nezadovoljivih pogojev dela, groženj zaposlenim, nespoštovanjem pravic starševstva in neizplačevanja bolniškega dopusta. Ryanair odgovarja, da so delovni pogoji primerljivi s tekmeci.

Za nadomestitev odpovedanih letov Ryanair načrtuje dodatne letalske prevoze tudi v petek.

