Steinmeier v Moskvi: Daleč smo od normalnih odnosov. Moramo jih izboljšati.

Kriza v Ukrajini ohladila odnose med Nemčijo in Rusijo

25. oktober 2017 ob 19:09,

zadnji poseg: 25. oktober 2017 ob 19:17

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je obiskal Moskvo, kjer je v pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom izrazil nezadovoljstvo nad slabimi odnosi med državama in pozval k njihovemu izboljšanju.

Nemško-ruski odnosi so se poslabšali po ruski priključitvi Krima leta 2014 in ruski podpori upornikom v vzhodni Ukrajini, kar je posledično vodilo do sankcij proti Rusiji s strani Nemčije in Evropske unije. Nemčija je tudi obtožila Rusijo, da se vmešava v nemško politiko, kar pa Moskva vseskozi zanika.

Steinmeier: Med nami so še odprte rane

"Daleč smo od normalnih odnosov. Še vedno so med nami odprte rane, ki izvirajo iz priključitve Krima in konflikta v vzhodni Ukrajini. Moramo se upreti nadaljnji odtujitvi in nadaljevati z dialogom za izboljšanje odnosov," je dejal Steinmeier in dodal, da "morajo najti pot iz negativne spirale". Putin pa je poudaril, da trenutni politični problemi ne smejo ovirati obeh držav pri izboljšavi odnosov. "Kljub znanim težavam rusko-nemški odnosi ne stojijo na mestu. Pripravljeni smo jih razvijati še naprej," je zatrdil Putin.

Pogovorov med obema predsednikoma so se udeležili še ruski zunanji minister Sergej Lavrov in svetovalec Kremlja Jurij Ušakov, vodja urada nemškega predsednika Stephan Steinlein in nemški veleposlanik v Rusiji Rudiger von Fritsch.

Steinmeier je pred izvolitvijo za predsednika opravljal funkcijo zunanjega ministra iz vrst socialdemokratov. Socialdemokrati po slabem izidu na nemških volitvah odhajajo v opozicijo, so si pa prizadevali za zmanjšanje sankcij proti Rusiji. A nemška kanclerka Angela Merkel na to še ni pristala.

Povod za obisk: Moskovska katedrala vrnjena evangeličanski cerkvi

Povod za obisk nemškega predsednika v Rusiji, prvem po letu 2010, je bila vrnitev moskovske katedrale Svetega Petra in Pavla evangeličanski cerkvi v Rusiji. Na slovesnosti se je nemški predsednik zahvalil Putinu za "lepo gesto" ob 500. obletnici reformacije in izrazil željo, da bo božja hiša postala kraj srečevanja med pravoslavci in protestanti ter Nemci in Rusi.

Evangeličanska skupnost v Rusiji je bila razlaščena leta 1938 v času nekdanjega sovjetskega voditelja Josipa Stalina. Šele po razpadu Sovjetske zveze je evangeličanska cerkev leta 1992 dobila pravico do uporabe omenjene cerkve, ki je ostala v državni lasti. Steinmeier si je za vrnitev cerkve prizadeval še, ko je zasedal položaj nemškega zunanjega ministra.

Steinmeier se je pred srečanjem s Putinom dopoldan sestal tudi z nekdanjim sovjetskim voditeljem in Nobelovim nagrajencem za mir Mihailom Gorbačovom ter predstavniki organizacije Memorial, ki se zavzema za žrtve stalinizma in opozarja na kršitve človekovih pravic v Rusiji.

A. V.