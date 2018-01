Steve Bannon po sporu s Trumpom zapušča portal Breitbart News

Donalda Trumpa mlajšega označil za izdajalca

10. januar 2018 ob 08:35

Washington - MMC RTV SLO, STA

Steve Bannon, nekdanji politični strateg Bele hiše, ki je povzročil pravi vihar z izjavami v nedavno izdani knjigi Ogenj in bes, je odstopil s položaja izvršnega predsednika konservativnega medija Breitbart News, ostal pa je tudi brez svoje radijske oddaje na satelitski mreži SiriusXM.

Ob slovesu je dejal, da je ponosen na vse, kar je s svojo ekipo dosegel v kratkem času pri izgradnji platforme za novice svetovnega razreda. Bannon je bil mornariški obveščevalec in pozneje investicijski bankir, Breitbart pa je prevzel leta 2012 po smrti ustanovitelja takrat obrobnega desničarskega medija Andrewa Breitbarta.

Leta 2016 se je pridružil predsedniški kampanji Donalda Trumpa, s katerim sta se strinjala glede priseljencev, mednarodnih organizacij in trgovinskih sporazumov ZDA. Bannon je bil odločen nasprotnik Kitajske in vseh elit, vključno z voditelji republikanske stranke.

Trump ga je postavil na čelo svoje kampanje in ga po zmagi pripeljal v Belo hišo kot političnega stratega, kar pa se je izkazalo za polomijo, saj se je Bannon nenehno zapletal v spore z drugimi Trumpovimi svetovalci, medijem je izdajal zase ugodne informacije in se veliko prepiral.

Trump ga je avgusta odpustil

Lani poleti so Bannona odpustili, je pa ostal v tesnem stiku s Trumpom. S predsednikom sta med drugim podprla neuspešno kandidaturo Roya Moora za senatorja iz Alabame, čeprav je bil obtožen spolnih napadov na mladoletnice.

Nakopal si je veliko zamer

Počilo pa je prejšnji teden, ko je izšla knjiga novinarja Michaela Wolffa o Trumpovi Beli hiši z naslovom Ogenj in bes, v kateri je veliko Bannonovih izjav, ki jih doslej še ni prepričljivo zanikal. Trumpa so pogrele Bannonove trditve, da je najbolj zaslužen za njegovo zmago, prizadele pa žalitve na račun članov njegove družine. Bannon je tako Ivanko Trump označil za "neumno kot noč", predsednikovega sina Donalda mlajšega pa za izdajalca, ker se je med kampanjo srečal z rusko pravnico. Trump je knjigo označil za lažnivo.

Bannon se je po viharju za nekaj dni zavil v molk, vendar pa so ga začeli zapuščati donatorji, zavezniki in sodelavci, ker je Bela hiša dala vsem na desni jasno izbiro – ali Trump ali Bannon. Slednji je potem izdal neke vrste opravičilo za svoje izjave in precej neprepričljivo dejal, da ni nameraval kritizirati Trumpovega sina, ampak nekdanjega šefa kampanje Paula Manaforta. Ivanke v izjavi ni niti omenil.

Pritisk je narasel tudi na uredništvo portala Breitbart, ki je nato Bannona prepričalo, da odstopi. Kaj bo delal zdaj, ni znano.

A. P. J.