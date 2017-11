Število mrtvih po napadu pred egiptovsko mošejo Al Ravda se je povzpelo na 305

Vojska začela s povračilnimi ukrepi

25. november 2017 ob 09:13,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 12:19

Bir al Abed - MMC RTV SLO

Število mrtvih po napadu na mošejo Al Ravda v mestu Bir al Abed na severu Egipta se je povzpelo na 305. Egiptovski predsednik Abdul Fatah Al Sisi je obljubil silovit odgovor varnostnih sil in "maščevanje smrti mučenikov".

Egiptovske letalske sile so v odgovor na napad v petek bombardirale "teroristične točke", kjer naj bi teroristi skladiščili orožje in strelivo, je po poročanju BBC-ja sporočil tiskovni predstavnik egiptovske vojske. Vojska naj bi prav tako našla in uničila nekaj vozil, uporabljenih v napadu.

"Kar se dogaja, je poskus ustaviti naša prizadevanja v boju proti terorizmu," je v televizijskem nagovoru po napadu dejal Al Sisi in dodal, da bodo "oborožene sile in policija maščevale mučenike in povrnile varnost in stabilnost z največjo možno silo".

Najmanj 130 ranjenih je po poročanju Guardiana več kot 50 reševalnih vozil odpeljalo v bolnišnice blizu mesta Bir al Abed, ki je 40 kilometrov oddaljeno od mesta Al Ariš in 210 kilometrov od prestolnice Kairo.

Napadalci naj bi v napadu podstavili razstrelilna telesa okoli mošeje in jih sprožili, ko so verniki začeli po končanih molitvah zapuščati prizorišče. Z avtomobili so obkrožili mošejo in začeli po bežečih ljudeh še streljati z avtomatskimi puškami, nato pa so avtomobile zažgali, da bi reševalnim in varnostnim službam onemogočili dostop.

Ob prihodu reševalnih vozil so streljali tudi nanje, še poroča BBC. V napadu naj bi po nekaterih navedbah sodelovalo več kot 20 zamaskirancev, več naj bi jih bilo kasneje ubitih v spopadih z varnostnimi silami. Nobena skupina za napad še ni prevzela odgovornosti.

Egipčanske varnostne sile se na Sinajskem polotoku že leta borijo s samooklicano Islamsko državo (IS), ki je na območju dejavna od vojaškega udara v Egiptu leta 2013, ko je vojska odstavila tedanjega islamističnega predsednika Mohameda Mursija. IS je odgovoren za več smrtonosnih napadov območju.

Grožnje sufijem že lani

Do zdaj so v Egiptu večinoma napadali okoli cerkva koptskih kristjanov. Napadajo tudi beduine na Sinajskem polotoku. Obtožujejo jih sodelovanja z egiptovsko vojsko. Mošeja Al Ravda naj bi bila znano zbirališče sufijev, mistične veje islama. T. i. Islamska država sufije označuje za krivoverce. Vodja IS-ove "verske policije" na Sinaju je po poročanju BBC-ja že lani s smrtjo grozil sufijem, "ki se ne bodo pokesali", po tem, ko je obglavila dva domnevna sufijska klerika.

V državi so razglasili tridnevno žalovanje za žrtvami napada. Gre za prvi napad na vernike znotraj mošeje na severu Sinajskega polotoka, je poročala BBC-jeva novinarka v Kairu Sally Nabil, in najsmrtonosnejši napad skrajnežev v Egiptu.

