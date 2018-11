Število obolelih za ošpicami je po svetu naraslo za skoraj tretjino

Svetovna precepljenost se je ustalila pri 85 odstotkih

30. november 2018 ob 08:25

Ženeva - MMC RTV SLO

V letu 2017 je po uradnih podatkih za ošpicami po svetu zbolelo 173.000 ljudi, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. A Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) meni, da bi lahko bilo obolelih kar 6,7 milijona.

Mnogih primerov namreč sploh ni zapisanih, poudarjajo. Zaradi te nalezljive bolezni, za katero sicer obstaja učinkovito zdravilo, je, spet po uradnih podatkih, lani umrlo 110.000 ljudi, največ otrok.

Porast okužb z ošpicami vse bolj skrbi strokovnjake, saj do izbruhov bolezni prihaja v državah, ki so predtem že izkoreninile to bolezen. Število okuženih še naprej raste, saj je bilo do novembra letos že za deset odstotkov višje od lanskega, piše Deutsche Welle.

"Postali smo žrtve lastnega uspeha"

"Ponoven pojav ošpic predstavlja resno skrb. Brez nujnih ukrepov in razširitve cepljenja nam grozi, da bomo uničili desetletja napredka in dobrega dela, s katerim smo otroke in druge zaščitili pred to hudo boleznijo, za katero pa poznamo cepivo," je dejal Soumya Swaminathan iz WHO-ja. Zaradi ošpic lahko pride tudi do vnetja možganov, pljučnice in stalne izgube vida.

WHO opozarja, da porasta primerov ošpic ne opažajo le v državah v razvoju, pač pa tudi v Evropi, ki je začela podcenjevati nevarnost te izjemno nalezljive bolezni. Martin Friede iz WHO-ja je tako dejal, da mnogi starši očitno ne jemljejo več dovolj resno te bolezni, saj je število cepljenih otrok upadlo. "Postali smo žrtve lastnega uspeha," je dejal.

Med večjimi evropskimi državami so lani ošpice izbruhnile v Nemčiji in Rusiji, ki sta ob Venezueli tako izgubili status države, v kateri je bolezen izkoreninjena. Za to ne bi smelo biti nobenega primera okuženosti v zadnjih 12 mesecih. Izmed 53 evropskih držav se ošpice v zadnjem letu niso pojavile v 37.

K vse večji razširjenosti ošpic so prispevali tudi oboroženi spopadi in preseljevanje ljudi ter nizka stopnja precepljenosti v nekaterih predelih Afrike. Svetovna precepljenost za prvi odmerek cepiva je že nekaj let ustaljena pri 85 odstotkih, za preprečitev izbruhov epidemij pa bi morala biti 95-odstotna. Drugi odmerek cepiva dobi le 67 odstotkov ljudi.

A. P. J.