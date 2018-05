Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Japonska ima že nekaj let najvišjo pričakovano starostno dobo. Foto: Reuters Sorodne novice Japonska, dežela stoletnikov, se ponaša z najstarejšim Zemljanom in Zemljanko Dodaj v

Število otrok na Japonskem rekordno nizko, stoletnikov pa rekordno visoko

Ženska v povprečju rodi le 1,4 otroka

7. maj 2018 ob 12:02

Tokio - MMC RTV SLO

Število otrok na Japonskem je upadlo že 37. leto zapored, saj je otrok, mlajših od 14 let, letos le še 15,53 milijona, kar je 170.000 manj v primerjavi s prejšnjim letom. Ukrepi države, ki želi omejiti staranje prebivalstva, kot kaže, ne zaležejo.

Po podatkih japonskega ministrstva za notranje zadeve, ki se sklicuje na stanje 1. aprila letos, so v tej starostni skupini najbolj zastopani 12- do 14-letniki, ki jih je 3,26 milijona. Japonska ima trenutno 126 milijonov prebivalcev, a otroci k tej številki prispevajo le 12,3 odstotka. Za primerjavo, v ZDA je 18,9 odstotka otrok, na Kitajskem 16,8 odstotka in v Indiji 30,8 odstotka, piše CNN. V Slovenije je mlajših od 15 let 15 odstotkov prebivalstva, kar nas uvršča med države z visoko stopnjo staranja prebivalstva.

Vlada premierja Šinza Abeja sodržavljane spodbuja, da bi imeli več otrok, a v primerjavi z letom 2017 se je rodnost izmed vseh japonskih pokrajin dvignila le v prestolnici Tokio. Oblasti matere k večji rodnosti skušajo spodbuditi tudi z enkratnimi denarnimi nagradami in drugimi načini, a zaman. Abejeva vlada si je postavila za cilj, da stopnjo rodnosti do konca leta 2025 dvigne na 1,8 odstotka. Leta 2015 je bila 1,45-odstotna.

Priseljencev le dober odstotek

Japonska se z nizko stopnjo rodnosti ukvarja že več desetletij, v nasprotju z nekaterimi drugimi industrializiranimi državami pa se njeno število prebivalcev ni povečalo niti zaradi tujih priseljencev. Po podatkih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je bil leta 2013 delež tujcev v državi le 1,3 odstotka. Za primerjavo, v ZDA je ta delež sedem, v Estoniji pa kar 16,1 odstotka.

Številke so vse prej kot rožnate - po napovedih tamkajšnjega ministrstva za zdravje naj bi na Japonskem do leta 2060 živelo le še 86,74 milijona ljudi, zaradi zmanjševanja delovne sile in vse daljše starostne dobe upokojenih pa bo japonsko gospodarstvo postavljeno pred velik izziv. Težava je tudi velika razlika v plačilu med moškimi in ženskami, saj so moški za enako delo plačani za četrtino več, kar je ena največjih razlik v najrazvitejših državah.

Po drugi strani je na Japonskem lani živelo kar 67.824 stoletnikov - še leta 1963 pa je ta častitljivi jubilej dočakalo le 153 Japoncev.

