Število prijav spolnih zlorab duhovnikov v Čilu se je potrojilo

Nadškof prestolnice prikrival zlorabe

1. september 2018 ob 16:47

Santiago de Chile - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Urad državnega tožilstva v Čilu je v zadnjem mesecu prejel nove obtožbe spolnih zlorab otrok s strani katoliških duhovnikov. Število preiskovanih primerov se je potrojilo na 119.

Zdaj tožilstvo zaradi spolnih zločinov, storjenih v tej južnoameriški državi od leta 1960, preiskuje skupno 167 klerikov. Med njimi je sedem škofov in 96 duhovnikov, ki jih obtožujejo spolnih zlorab 178 domnevnih žrtev, med njimi 79 mladoletnih.

Med obtoženimi je tudi najvišji predstavnik Katoliške cerkve v državi, nadškof prestolnice Ricardo Ezzati, ki je obtožen prikrivanja spolnih zlorab v svojih škofijah. Dokaze so našli med preiskavo njegovih prostorov. Preiskavo je odredil tožilec na čelu preiskave Emiliano Arias, potem ko cerkveni predstavniki preiskovalcem niso hoteli izročiti njegovih arhivov z obrazložitvijo, da želijo zaščititi žrtve. Ezzati je zanikal obtožbe, v parlamentu pa so sprožili postopek za odvzem državljanstva, saj je naturaliziran Italijan.

Nedavna javnomnenjska raziskava je pokazala, da je kar 96 odstotkov Čilencev prepričanih, da Katoliška cerkev sistematično prikriva spolne zlorabe, ki so jih zagrešili duhovniki. Čilenska Cerkev je priznala napake pri obravnavi spolnih zlorab duhovnikov in se opravičila žrtvam ter izrazila pripravljenost na sodelovanje s tožilci.

Več čilenskih klerikov papežu ponudilo odstop

Papež Frančišek se je zaradi škandala že večkrat opravičil Čilencem in priznal, da Cerkev ni poslušala in se ni odzvala na obtožbe. Junija je zaradi povezave z afero sprejel odstop petih čilenskih nadškofov. Med njimi je bil razrešen tudi nadškof Osorna Juan Barros, obtožen, da je prikrival zlorabe, ki jih je nad otroki v 80. in 90. letih preteklega stoletja v njegovi škofiji zagrešil kasneje obsojeni duhovnik Fernando Karadima. Zaradi škandala je 18. maja papežu svoj odstop ponudilo 34 čilenskih škofov, ki so bili poklicani na zagovor v Vatikan.

J. R.