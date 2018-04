Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 12 glasov Ocenite to novico! Na prizorišču nesreče je množica reševalnih vozil. Foto: Reuters Dodaj v

Število žrtev nesreče vojaškega letala v Alžiriji naraslo na 257

Vzrok nesreče še ni znan

11. april 2018 ob 10:56,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 14:07

Alžir - MMC RTV SLO, Reuters

Število žrtev nesreče vojaškega letala v Alžiriji še naprej raste. Po zadnjih podatkih je umrlo že 257 ljudi, med njimi tudi 26 članov gibanja Polisario, ki se bori za neodvisnost Zahodne Sahare.

Nesreča se je zgodila zjutraj v bližini letališča Boufarik, ki leži 30 kilometrov južno od prestolnice Alžir, kjer ima alžirska vojska svoje oporišče. Vzrok nesreče še ni znan. Letalo iljušin 76 je bilo namenjeno v mesto Tindouf na jugu države, kjer se nahaja begunsko taborišče za vse, ki so zaradi dolgotrajega konflikta zbežali iz Zahodne Sahare. Iz Tindoufa naj bi letalo poletelo še v vojaško oporišče v Becharju okoli tisoč kilometrov jugozahodno od prestolnice Alžir.



Prva poročila so govorila o tem, da bi lahko bilo na krovu med 100 in 200 ljudi, a očitno jih je bilo še več. Alžirske televizije so prenašale posnetke gorečega letala na travniku ob letališču, na prizorišču pa so bila številna reševalna in gasilska vozila. Po navedbah tujih medijev so letalo že pogasili.

247 potnikov in deset članov posadke

Po besedah obrambnega ministrstva je med žrtvami deset članov posadke ter 247 potnikov. Med slednjimi prevladujejo pripadniki alžirske vojske in njihovi družinski člani. Morebitnih preživelih ministrstvo ne omenja,

Pred štirimi leti se je v Alžiriji že zgodila podobna nesreča, ko je v strmoglavljenju letala, na katerem so bili pripadniki alžirske vojske in njihovi sorodniki, umrlo 77 ljudi.

A. P. J.